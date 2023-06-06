Эксперты оценили угрозу для Крыма после разрушения Каховской ГЭС

Из-за подрыва Каховской ГЭС есть риск, что Северо-Крымский канал, снабжающий полуостров пресной водой, обмелеет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Но крымские водохранилища заполнены на 80%, и есть другие источники их пополнения

Республика Крым, Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области, который произошел утром 6 июня, есть риск, что Северо-Крымский канал, снабжающий Крым пресной водой из Днепра, будет мелеть. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Северо-Крымский канал начинается рядом с городом Каховка в Херсонской области, вода в него идет из Каховского водохранилища на Днепре, где была частично разрушена плотина и вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

По этому каналу вода поступала в Крым, обеспечивая 85% потребностей жителей полуострова. В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, украинская сторона закрыла шлюзы Северо-Крымского канала, но часть воды все же достигала территории полуострова — ниже шлюзов находились и украинские фермерские хозяйства, для которых минимальный поток воды сохранялся. В 2017 году в Херсонской области была введена в эксплуатацию новая дамба, полностью блокирующая подачу днепровской воды по каналу в Крым. Крымские власти оценивали убытки от водной блокады региона более чем в 150 млрд руб. 3 марта 2022 года, после начала спецоперации России на Украине, российские военные разблокировали Северо-Крымский канал и в Крым начала поступать вода из Днепра.

Что известно про Каховскую ГЭС Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от Новой Каховки. 7 мая на ГЭС начали контролируемый сброс воды, чтобы избежать прорыва дамбы, о котором предупреждал член правительства Запорожской области Владимир Рогов. За несколько дней до этого он сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критического уровня.

Сколько сейчас воды в Крыму

По словам Аксенова, сейчас запасы воды в Северо-Крымском канале составляют около 40 млн куб. м. «Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно», — добавил он. Наливные водохранилища (заполняются с помощью насосов из ближайшего источника) Крыма заполнены на 65%, до 60,3 млн куб. м воды, в водохранилищах естественного стока — 221,5 млн куб. м (87%), пояснил РБК председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Владислав Масляник. Всего в крымских водохранилищах сейчас 281,8 млн куб. м.

По состоянию на конец 2022 года, потребление воды в Крыму увеличилось вдвое до 3 млн куб. м в неделю, говорил в ноябре завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко в эфире радио «Спутник в Крыму». По его данным, на тот момент суммарный объем водохранилищ полуострова составлял 168 млн куб. м, что почти в полтора раза превысило показатель 2021 года (115 млн куб. м), а также средний уровень за 35 лет (122 млн куб. м). Николенко указывал, что крупные водохранилища удалось заполнить на 85-90% во многом благодаря запуску Северо-Крымского канала.

Как полуостров будет пополнять запасы

Из-за разрушения Каховской ГЭС могут возникнуть проблемы с поставкой воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, заявил мэр Новой Каховки (Херсонская область) Владимир Леонтьев. «Единственная угроза, что у нас на сегодняшний момент будут проблемы с поставкой воды в Крым», — сказал он.

Но этот никак не повлияет на водоснабжении Севастополя, сообщил его губернатор Михаил Развожаев. «На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС — никак не скажутся. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения», — написал он в своем телеграм-канале. Об этом же сказал и глава Крыма Сергей Аксенов.

Первый заместитель председателя государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Гурам Соболев также заявил РБК, что даже обмеление канала не повлияет на водоснабжение полуострова. Сейчас канал работает «в штатном режиме», хотя уровень воды, действительно, будет падать, признал он. Но региональные власти в ближайшие дни примут меры по минимизации последствий аварии, подчеркнул Соболев. «В целом население, предприятия Крыма обеспечены водой на 100%. Угрозы затопления и подтопления на территории Крыма, связанной с работой Северо-Крымского канала, нет», — заключил он.

«8 лет полуостров обходился без Северо-Крымского канала, при этом вода из канала нужна была для водоснабжения Керченского полуострова, Феодосии и Судака. Все это время водохранилища пополнялись за счет работы артезианских скважин», — говорит гендиректор компании «Вода Крыма» Максим Новик. После начала водной блокады в Севастополе ввели в эксплуатацию новый водозабор на реке Бельбек, который позволил обеспечить город около 65 тыс. куб. м воды в сутки. Власти также начали бурить артезианские скважины, в частности, обсуждалось бурение пресноводных скважин под Азовским морем. Госкомпания «Росгеология» обеспечила дополнительные объемы подачи пресной воды в Крым в размере более 100 тыс. куб. метров в сутки, говорил ее гендиректор Сергей Горьков в декабре 2021 года. «Если помните, была задача президентом [Владимиром Путиным] по Республике Крым, потому что была достаточно серьезная проблема с водоснабжением. Мы план выполнили и даже перевыполнили по объемам и дебету питьевой воды в республике. Больше 100 тыс. кубических метров [в сутки] обеспечили», — сказал он.

По словам Новика, сейчас водохранилища Крыма, которые наполняются за счет осадков, переполнены, и с них регулярно осуществляется сброс. «Все текущие ограничения наших абонентов связаны исключительно с устранением локальных аварийных ситуаций, а также с плановыми работами по переустройству и ремонту сетей водоснабжения», — добавил он.

Риск обмеления Северо-Крымского канала есть в том случае, если окажется, что дамба будет разрушаться, и почти вся вода уйдет из Каховского водохранилища. Тогда действительно водозабор не сможет закачивать воду в Северо-Крымский канал, сказал РБК доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

РБК направил запросы в пресс-службы вице-премьера Марата Хуснуллина (отвечает, в том числе за водоснабжение Крыма) Росводресурсов, МЧС, Минэнерго и «Русгидро».