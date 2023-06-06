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В Крыму исключили влияние разрушения ГЭС на водоснабжение полуострова

Глава «Воды Крыма» Новик: повреждение дамбы Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение
Северо-Крымский канал
Северо-Крымский канал (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Повреждение дамбы Каховского водохранилища никак не повлияет на питьевое водоснабжение Крыма. Об этом РБК заявил гендиректор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик.

«Восемь лет полуостров обходился без Северо-Крымского канала, при этом вода из канала нужна была для водоснабжения Керченского полуострова, городов Феодосия и Судак. Все это время водохранилища пополнялись за счет работы артезианских скважин. В настоящий момент водохранилища Крыма, которые наполняются за счет осадков, переполнены, и с них регулярно осуществляется сброс», — сказал он.

Утром плотина Каховской ГЭС частично разрушилась. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, ночью было несколько попаданий в верхнюю часть станции, были разрушены задвижки, но сама дамба осталась цела. После этого вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. В Новокаховском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации, город практически затоплен. Следственный комитет России назвал разрушение плотины терактом, возбуждено уголовное дело.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что частичное разрушение плотины никак не скажется на водоснабжении города. О достаточных запасах воды говорил и глава Крыма Сергей Аксенов, но отметил, что Северо-Крымский канал будет мелеть.

Северо-Крымский канал начинается в Новой Каховке, вода из него идет из Каховского водохранилища. По нему Крым снабжался водой до присоединения к России в 2014 году, после власти Украины построили на нем дамбу. Российские военные разблокировали канал во время военной операции. В феврале 2023 года Аксенов заявил, что власти приняли меры на случай, «если с плотиной что-то произойдет с точки зрения обстрелов».

Теги
новости Крым Херсонская область Каховская ГЭС
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