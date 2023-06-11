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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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На Украине сообщили о резком снижении солености Черного моря

Киев сообщил о резком снижении солености Черного моря из-за прорыва Каховской ГЭС
Соленость черного моря резко упала близ Одессы — почти в три раза. Экологи предупреждали, что это грозит цветением опасных водорослей и других «губительных процессов»
Одесса, 10 июня 2023 г.
Одесса, 10 июня 2023 г. (Фото: Вячеслав Онищенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Соленость Черного моря резко снизилась после разрушения Каховской ГЭС и неконтролируемого сброса пресной воды, сообщил телеграм-канал украинского Штаба ликвидации последствий инцидента.

Специалисты взяли пробы морской воды в нескольких местах близ Одессы. В селе Новая Дофиновка соленость воды оказалась ниже нормы в 2,7 раза, а содержание железа — в девять раз; на пляже Ланжерон соленость воды была ниже нормы в 2,9 раза, содержание железа ниже нормы в 5,2 раза; в курорте Большой Фонтан соленость упала в 2,9 раза, железо — в 3,4 раза.

На Украине сообщили о резком снижении солености Черного моря
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Экологи ранее указывали на опасность попадания воды из Каховского водохранилища в море. Прежде всего потоки воды вымыли токсичные вещества из канализационных стоков и свалок, отмечал эколог Владислав Балинский, писал ТСН.

А опреснение Черного моря тысячами тонн воды из водохранилища вызовет губительные процессы, продолжил он, когда существенно повысится температура воздуха и воды. Из-за пресной воды начнется цветение опасных сине-зеленых водорослей, это прежде случалось из-за мощных ливней, но в этот раз проблема будет значительно масштабнее, говорил Балинский.

На Украине сообщили о резком снижении солености Черного моря
На Украине сообщили о резком снижении солености Черного моря

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня, Москва и Киев выдвинули встречные обвинения. Есть риск, что Северо-Крымский канал, снабжающий Крым пресной водой из Днепра, будет мелеть, говорил глава Крыма Сергей Аксенов. По этому каналу вода поступала в Крым, обеспечивая 85% потребностей жителей полуострова. «С точки зрения обеспечения водой Крыму ничего не угрожает. Сейчас предпринимаются необходимые меры для минимизации потерь и сохранения имеющихся запасов воды в связанных с каналом водохранилищах. Однако под удар попадает рисовое хозяйство — высажено более 3 тысяч гектаров», — рассказывал Аксенов.

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«Мы помним, что были эпидемии холеры и другие инфекционные заболевания. Не исключено, что эти микробы могут попасть в воду», — предупредил доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. Он назвал произошедшее «очень серьезной катастрофой, возможно, самой серьезной в Европе в нашем веке».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Каховская ГЭС Херсонская область Черное море Украина
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