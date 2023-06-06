В Крыму и Севастополе оценили влияние на подачу воды из-за разрушения ГЭС

Частичное разрушение плотины Каховской ГЭС никак не скажется на водоснабжении Севастополя, заявил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения», — написал Развожаев.

О достаточных запасах воды позже заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 млн куб. м. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно», — уточнил он в телеграм-канале. Глава региона также исключил угрозу подтопления в Крыму, но признал риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть.

Ранее о возможных проблемах с поставками воды в Крым говорил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. «Единственная угроза, что у нас на сегодняшний момент будут проблемы с поставкой воды в Крым», — отмечал он.

Частичное разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. По словам Леонтьева, ночью было несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС, в результате чего были разрушены задвижки, но сама дамба осталась цела. После этого вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра.

Власти подконтрольной России части Херсонской области сообщили, что в зоне риска подтопления из-за разрушения ГЭС находятся 22 тыс. жителей 14 населенных пунктов на левом берегу Днепра.

Украинские власти объявили эвакуацию для жителей правого берега. Глава херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что из-за разрушения плотины Каховской ГЭС затопило восемь населенных пунктов и один микрорайон. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, также есть угроза затопления 80 населенных пунктов.