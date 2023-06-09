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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Хуснуллин оценил запасы воды в водохранилищах Крыма

Хуснуллин: запасов воды в водохранилищах Крыма хватит как минимум на 500 дней
Все водохранилища Крыма заполнены, разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение полуострова, заверил вице-премьер
Симферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Все водохранилища Крыма заполнены, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, его слова приводит ТАСС. По словам вице-премьера, запасов воды хватит «как минимум на 500 дней».

«Ситуация, сложившаяся в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС, не повлияет на водоснабжение Крыма», — заверил он.

6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона. Москва назвала разрушение плотины диверсией Киева, украинские власти обвинили в подрыве Россию. Российские и украинские власти объявили эвакуацию из затопленных мест.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, из подтопленных районов эвакуировали 5 тыс. жителей. Сотрудники МЧС спасли более 1,5 тыс. человек.

Погибли семь человек, в том числе двое мирных жителей — в результате ракетного обстрела эвакуационной зоны в Голой Пристани, 62 были госпитализированы, сообщил Сальдо.

На 8 июня самой сложной оставалась обстановка в Алешках и Голой Пристани, уровень Днепра вырос до 12 м, говорил глава херсонского правительства Андрей Алексеенко.

Глава военной администрации подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что уровень воды за ночь на 9 июня снизился на 20 см. К утру из 32 затопленных населенных пунктов эвакуировали более 2,3 тыс. человек.

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что сейчас запасы воды в Северо-Крымском канале составляют около 40 млн куб. м. «Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно», — говорил он. По словам главы государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации региона Владислава Масляника, наливные водохранилища (заполняются с помощью насосов из ближайшего источника) заполнены на 65%, до 60,3 млн куб. м воды, водохранилища естественного стока — на 87% (221,5 млн куб. м). Всего в крымских водохранилищах сейчас 281,8 млн куб. м.

Затопление из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж
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По словам Аксенова, после разрушения Каховской ГЭС
прорабатываются альтернативные варианты заполнения Северо-Крымского канала из Днепра. «Как только вопрос безопасности решат, установка насосов на реке Днепр и подача до 40 куб. м/с воды в Северо-Крымский канал позволит нам обеспечить полностью мелиорацию на территории республики», — пояснял он.

Северо-Крымский канал начинается в Новой Каховке, вода в него идет из Каховского водохранилища. По нему Крым снабжался водой до присоединения к России в 2014 году (обеспечивая около 85% потребностей жителей полуострова), после власти Украины построили на нем дамбу. Российские военные разблокировали канал в начале военной операции. В феврале Аксенов говорил, что власти приняли меры на случай, «если с плотиной что-то произойдет с точки зрения обстрелов».

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Елена Чернышова
Марат Хуснуллин Крым водохранилище Каховская ГЭС
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