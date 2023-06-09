Эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное море

Поток воды затронул выгребные ямы, навозохранилища и кладбища, но вряд ли загрязнения достигнут российских курортов, считают эксперты. Они назвали произошедшее, возможно, серьезнейшей катастрофой в Европе в наше время

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В Черное море из-за разрушения плотины Каховской ГЭС попадут загрязняющие вещества и бактерии, они будут смещаться вдоль берега, «потихоньку разбавляясь». Такое мнение выразил РБК доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

«Какой-то риск загрязнения прибрежной полосы Черного моря будет, может быть, даже и до Одессы дотянется, вряд ли дальше, там другие крупные реки. Днепро-Бугский лиман перехватит значительную часть этих загрязняющих веществ. Они там где-нибудь и отложатся на мелководье этих лиманов. Но какая-то часть [загрязняющих веществ] выйдет в море и продолжит циркулировать. Какая часть — сказать сложно. До наших черноморских курортов это дойдет вряд ли», — добавил ученый.

Болгов пояснил, что из-за потопа были смыты отложения Каховского водохранилища, кроме того, из зоны затопления «будет вынесено довольно много грязи» из-за смытых навозохранилищ, выгребных ям, погибших животных и др.

Аналогичную точку зрения выразил доктор географических наук, профессор РГГМУ (Российского государственного гидрометеорологического университета) Валерий Малинин. Он отметил, что на дне водохранилища загрязнения откладывались в течение многих десятилетий, и если останется только русло реки, то ветром их будет разносить по окружающим районам, что грозит опасностью, а также напомнил о нахождении в зоне потопа кладбищ.

«С точки зрения экологии это катастрофа очень серьезная, возможно, самая серьезная в Европе в нашем веке. Ил, грязь идут вниз по течению. Все это будет осаждаться в устье Днепра. Разрушения Каховской ГЭС может повлиять на близлежащую акваторию Черного моря, которая находится вблизи устья Днепра», — рассказал профессор.

Малинин добавил: «Мы помним, что были эпидемии холеры и другие инфекционные заболевания. Не исключено, что эти микробы могут попасть в воду».

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. В зоне затопления оказались населенные пункты по обе стороны Днепра. На левом берегу реки, контролируемом Россией, вода затопила более 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области, сообщили ТАСС в экстренных службах. Под водой оказались пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад. Эвакуированы 4280 человек, среди них более 170 детей. В зоне бедствия оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек, говорил глава региона Владимир Сальдо. Пять человек погибли.

На правом берегу Днепра, который контролируют украинские власти, на утро 8 июня подтоплено 20 населенных пунктов и 2629 домов, эвакуировано 1995 человек, сообщала украинская Служба по чрезвычайным ситуациям.

Украина и западные страны обвинили в подрыве плотины на ГЭС Москву. Российские власти отвергли обвинения и назвали произошедшее «преднамеренной диверсией», связанной с «неудачным наступлением ВСУ». Следственный комитет завел дело о теракте.

