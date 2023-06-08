Аксенов сообщил о проработке вариантов заполнения Северо-Крымского канала

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 87,17 (+0,21) Инвестиции, 07 июн, 16:35 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 81,46 (+0,21) Инвестиции, 07 июн, 16:35
Кремль пообещал своевременно провести пресс-конференцию Путина Политика, 13:05
Расчеты через нотариуса: как и когда это работает Pro, 13:03
Как выглядят затопленные в Херсонской области города и села со спутника Общество, 12:58
WhatsApp запустит каналы в мессенджере Life, 12:58
Обнародован график неформальных вечерних мероприятий в дни ПМЭФ-2023 Новая экономика, 12:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:50
Аксенов сообщил о проработке вариантов заполнения Северо-Крымского канала Политика, 12:49
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
До Квону грозят многолетние тюремные сроки в Южной Корее и в США Крипто, 12:49
Индия не пригласила Зеленского на саммит G20 в Нью-Дели Политика, 12:47
Не диетой единой: как привести в порядок фигуру аппаратной косметологией РБК и Вирсавия, 12:44
Роналду не включили в символическую сборную сезона в Саудовской Аравии Спорт, 12:44
Разрушение плотины Каховской ГЭС и затопление территорий. Главное Политика, 12:39
Рогов заявил о «колоссальных потерях» ВСУ при попытке контрнаступления Политика, 12:36
Месси отказался от миллиарда. Что известно о контракте с клубом Бекхэма Спорт, 12:36
Разрушение Каховской ГЭС ,  
0 

Аксенов сообщил о проработке вариантов заполнения Северо-Крымского канала

Аксенов: власти прорабатывают альтернативные варианты заполнения Северо-Крымского канала
Красногвардейская&nbsp;ветка&nbsp;Северо-Крымского канала
Красногвардейская ветка Северо-Крымского канала (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Власти прорабатывают альтернативные варианты заполнения Северо-Крымского канала (СКК) водой из Днепра после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Возможность подачи воды в СКК остается достаточно простая. Как только вопрос безопасности решат, установка насосов на реке Днепр и подача до 40 куб. м/с воды в Северо-Крымскогй канал позволит нам обеспечить полностью мелиорацию на территории республики», — заявил он.

По словам Аксенова, пока уровень воды в СКК не падает, однако власти ожидают, что со временем канал обмелеет.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Крым Сергей Аксенов Каховская ГЭС уровень воды
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter