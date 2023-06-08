Аксенов сообщил о проработке вариантов заполнения Северо-Крымского канала
Аксенов: власти прорабатывают альтернативные варианты заполнения Северо-Крымского канала
Красногвардейская ветка Северо-Крымского канала
Власти прорабатывают альтернативные варианты заполнения Северо-Крымского канала (СКК) водой из Днепра после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Возможность подачи воды в СКК остается достаточно простая. Как только вопрос безопасности решат, установка насосов на реке Днепр и подача до 40 куб. м/с воды в Северо-Крымскогй канал позволит нам обеспечить полностью мелиорацию на территории республики», — заявил он.
По словам Аксенова, пока уровень воды в СКК не падает, однако власти ожидают, что со временем канал обмелеет.
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