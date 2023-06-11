В Италии анонсировали важный шаг в отношениях Украины и НАТО

Глава итальянского МИДа выразил надежду, что наступление Украины станет движением в сторону «справедливого мира». По его словам, Киев и альянс скоро создадут постоянный Совет Украина — НАТО для «принятия международных решений»

Антонио Таяни (Фото: Cecilia Fabiano / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вопрос о присоединении Украины к НАТО будет решаться после завершения конфликта с Россией, но на июльском саммите альянса будет определен путь ее интеграции, заявил в интервью La Repubblica вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Тем временем мы движемся к созданию постоянного Совета Украина — НАТО. Это важный шаг, потому что он позволит Киеву участвовать в принятии международных решений», — добавил он.

Италия не передаст Украине истребители F-16, поскольку у страны их нет, это также не позволит присоединиться к обучению украинских пилотов, рассказал министр. Вместо этого, продолжил Таяни, украинская армия получит от Рима боеприпасы, жилеты, униформу, военные материалы, Италия также поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Глава МИДа выразил надежду, что наступление украинской армии «станет шагом к справедливому миру».

После начала Россией военной операции власти Украины нарастили усилия по присоединению к НАТО. Киев признавал невозможность атлантической интеграции до завершения боев с российской армией, но требовал от альянса «четкого сигнала», что страна будет принята после этого. Украинский президент Владимир Зеленский призывал страны Запада дать гарантии безопасности на этот период. «Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе, мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем просто открытые двери», — объяснял он.

В НАТО пока нет консенсуса по принятию Украины. В апреле руководство альянса сообщило, что все страны согласны одобрить заявку Киева, это вызвало непонимание в Венгрии. «Когда идет настолько большая и сложная война, тема присоединения Украины к НАТО должна быть отложена», — признали в НАТО.

При этом Госдепартамент США объявил об «очень мощном пакете политической и практической помощи» для Украины, который представят на саммите. В Киеве считают, что там одобрят алгоритм присоединения к альянсу: «все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате».



Президент Владимир Путин объяснял начало военной операции нежеланием допустить «расширения блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам», полагая, что это грозит стране опасностью. «Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для нас неприемлемы», — говорил он.

Из-за начала полномасштабных боев на Украине к альянсу решили присоединиться Швеция и Финляндия, вторая стала членом блока в апреле, таким образом, граница России с НАТО увеличилась вдвое. Путин заявил в мае 2022 года, что вступление двух стран не создает для России непосредственную угрозу, но расширение военной инфраструктуры альянса потребует ответной реакции.