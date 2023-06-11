В Италии анонсировали важный шаг в отношениях Украины и НАТО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Матвиенко призвала освободиться от иллюзий относительно Запада Политика, 12:33
Путин поздравил дзюдоиста с золотом ЧМ после пересмотра ошибки судьи Спорт, 12:23
Как быстро отыскать нужную вещь при огромном выборе в магазинах офпрайс РБК и Familia, 12:20
Кремль заявил, что «хлипкого фундамента» для переговоров с Киевом нет Политика, 12:15
В Италии анонсировали важный шаг в отношениях Украины и НАТО Политика, 12:02
Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим в Херсонской области Общество, 11:58
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:33
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военным Политика, 11:16
Реальный опыт или галлюцинация: что такое сознание на самом деле Pro, 11:15
Достижения и рекорды по итогам победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Спорт, 10:53
Стас Пьеха попал в больницу из-за проблем с сердцем Общество, 10:49
Опасное повышение: как сотруднику руководить бывшими коллегами Pro, 10:48
В Китае зафиксировали два случая заболевания оспой обезьян Общество, 10:37
ООН заявила о значительном ухудшении гуманитарной ситуации на Украине Политика, 10:30
Военная операция на Украине ,  
0 

В Италии анонсировали важный шаг в отношениях Украины и НАТО

Глава МИД Италии Таяни: НАТО на саммите в июле определит путь присоединения Украины
Глава итальянского МИДа выразил надежду, что наступление Украины станет движением в сторону «справедливого мира». По его словам, Киев и альянс скоро создадут постоянный Совет Украина — НАТО для «принятия международных решений»
Антонио Таяни
Антонио Таяни (Фото: Cecilia Fabiano / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вопрос о присоединении Украины к НАТО будет решаться после завершения конфликта с Россией, но на июльском саммите альянса будет определен путь ее интеграции, заявил в интервью La Repubblica вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Тем временем мы движемся к созданию постоянного Совета Украина — НАТО. Это важный шаг, потому что он позволит Киеву участвовать в принятии международных решений», — добавил он.

Италия не передаст Украине истребители F-16, поскольку у страны их нет, это также не позволит присоединиться к обучению украинских пилотов, рассказал министр. Вместо этого, продолжил Таяни, украинская армия получит от Рима боеприпасы, жилеты, униформу, военные материалы, Италия также поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Глава МИДа выразил надежду, что наступление украинской армии «станет шагом к справедливому миру».

После начала Россией военной операции власти Украины нарастили усилия по присоединению к НАТО. Киев признавал невозможность атлантической интеграции до завершения боев с российской армией, но требовал от альянса «четкого сигнала», что страна будет принята после этого. Украинский президент Владимир Зеленский призывал страны Запада дать гарантии безопасности на этот период. «Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе, мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем просто открытые двери», — объяснял он.

В НАТО пока нет консенсуса по принятию Украины. В апреле руководство альянса сообщило, что все страны согласны одобрить заявку Киева, это вызвало непонимание в Венгрии. «Когда идет настолько большая и сложная война, тема присоединения Украины к НАТО должна быть отложена», — признали в НАТО.

При этом Госдепартамент США объявил об «очень мощном пакете политической и практической помощи» для Украины, который представят на саммите. В Киеве считают, что там одобрят алгоритм присоединения к альянсу: «все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате».

Читайте на РБК Pro
Ликвидность на годы: в какие московские офисы выгодно инвестировать
Иностранные банки ужесточают compliance для россиян. Что делать
Ваш проект буксует и теряет деньги. Простой способ исправить ситуацию
Как составить портрет идеального кандидата и зачем это нужно

Президент Владимир Путин объяснял начало военной операции нежеланием допустить «расширения блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам», полагая, что это грозит стране опасностью. «Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для нас неприемлемы», — говорил он.

Из-за начала полномасштабных боев на Украине к альянсу решили присоединиться Швеция и Финляндия, вторая стала членом блока в апреле, таким образом, граница России с НАТО увеличилась вдвое. Путин заявил в мае 2022 года, что вступление двух стран не создает для России непосредственную угрозу, но расширение военной инфраструктуры альянса потребует ответной реакции.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина НАТО саммит НАТО Италия МИД Италии Антонио Таяни
Материалы по теме
WP узнала о сохранении Украиной крупных резервов для наступления
Политика
NYT узнала, что Запад будет считать успешным контрнаступлением ВСУ
Политика
Киев признал, что Украина не вступит в НАТО до конца боевых действий
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter