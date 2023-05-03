Зеленский заявил о возможности для Украины стать 33-м членом НАТО

Зеленский: Украина может и должна стать 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией

Владимир Зеленский (Фото: Essi Lehto / Reuters)

Украина должна стать 33-м членом Североатлантического альянса вслед за Финляндией и Швецией, заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Хельсинки с главами правительств стран Северной Европы.

«Я искренне поздравляю народ Финляндии с присоединением к альянсу. Я искренне надеюсь, что Швеция завершит процесс присоединения как можно скорее. Вместе с вами НАТО будет состоять из 32 стран-участниц. Украина может и должна стать 33-м членом», — сказал Зеленский (цитата по ТАСС).

Ранее о том, что Украина должна стать 33-м членом альянса, выступил с заявлением глава Минобороны Украины Алексей Резников. «Украинцы лучше всех умеют использовать оружие натовского образца. <...> Такой опыт имеет решающее значение для альянса», — написал он в Twitter.

21 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники блока договорились, что Украина станет членом альянса, отметив, что «будущее Украины — в НАТО», а цель блока — «обеспечить победу Украины».

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Финское правительство сообщило о решении подать заявку на присоединение к альянсу в середине мая 2022 года одновременно со Швецией. США и большинство членов блока поддержали это решение, за исключением Турции и Хорватии, которая сочла это «опасной авантюрой».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что Финляндия отказалась экстрадировать членов «Рабочей партии Курдистана», которую Анкара считает террористической. В середине марта 2023 года президент Финляндии Саули Ниинистё приехал в Анкару, после чего Эрдоган заявил, что Хельсинки предпринял «искренние шаги» для того, чтобы Турция одобрила заявку на вступление.

Заявку Швеции Турция так и не одобрила. Отношения между странами охладели после акции протеста у турецкого посольства в Стокгольме, где праворадикальный датский политик сжег Коран. После этого в МИД Швеции сообщили о приостановке процесса вступления страны в НАТО.