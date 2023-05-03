Зеленский заявил о возможности для Украины стать 33-м членом НАТО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 87,58 (-0,08) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 79,31 (-0,65) Инвестиции, 16:22
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:16
ФРС США повысила ставку на 25 б.п., до 5-5,25% Инвестиции, 21:09
Рогов сообщил о начале наступления ВСУ на ореховском направлении Политика, 21:08
Лучшая теннисистка Британии пропустит несколько месяцев из-за трех травм Спорт, 21:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:04
Пашинян заявил о проблеме для Армении после закрытия турецкого неба Политика, 20:56
Советский спутник предупреждения о ракетной атаке сгорел в атмосфере Технологии и медиа, 20:41
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 20:39
Власти Запорожской области отказались от проведения парада Победы Политика, 20:38
Кто в 2023-м лидирует в космической гонке и каковы шансы остальных стран Индустрия 4.0, 20:35
Назвавший волейболистку обезьяной тренер заявил, что не является расистом Спорт, 20:34
Как эффективно распорядиться годовым бонусом и заодно вознаградить себя РБК и Цифра брокер, 20:23
В приморском городе Арсеньев загорелись отходы древесины Общество, 20:15
WSJ рассказала о важной составляющей «секретного соуса» Уоррена Баффета Инвестиции, 20:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил о возможности для Украины стать 33-м членом НАТО

Зеленский: Украина может и должна стать 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Essi Lehto / Reuters)

Украина должна стать 33-м членом Североатлантического альянса вслед за Финляндией и Швецией, заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Хельсинки с главами правительств стран Северной Европы.

«Я искренне поздравляю народ Финляндии с присоединением к альянсу. Я искренне надеюсь, что Швеция завершит процесс присоединения как можно скорее. Вместе с вами НАТО будет состоять из 32 стран-участниц. Украина может и должна стать 33-м членом», — сказал Зеленский (цитата по ТАСС).

Ранее о том, что Украина должна стать 33-м членом альянса, выступил с заявлением глава Минобороны Украины Алексей Резников. «Украинцы лучше всех умеют использовать оружие натовского образца. <...> Такой опыт имеет решающее значение для альянса», — написал он в Twitter.

21 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники блока договорились, что Украина станет членом альянса, отметив, что «будущее Украины — в НАТО», а цель блока — «обеспечить победу Украины».

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Финское правительство сообщило о решении подать заявку на присоединение к альянсу в середине мая 2022 года одновременно со Швецией. США и большинство членов блока поддержали это решение, за исключением Турции и Хорватии, которая сочла это «опасной авантюрой».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что Финляндия отказалась экстрадировать членов «Рабочей партии Курдистана», которую Анкара считает террористической. В середине марта 2023 года президент Финляндии Саули Ниинистё приехал в Анкару, после чего Эрдоган заявил, что Хельсинки предпринял «искренние шаги» для того, чтобы Турция одобрила заявку на вступление.

Читайте на РБК Pro
Merck и Moderna делают вакцину против рака. Стоит ли покупать их акции
Западные экономисты обвинили индустрию консалтинга в подрыве бизнеса
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов

Заявку Швеции Турция так и не одобрила. Отношения между странами охладели после акции протеста у турецкого посольства в Стокгольме, где праворадикальный датский политик сжег Коран. После этого в МИД Швеции сообщили о приостановке процесса вступления страны в НАТО.

Теги
Персоны
Украина НАТО Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Блинкен заявил о праве Украины самостоятельно выбирать способы защиты
Политика
Джонсон призвал кабинет Сунака посодействовать вступлению Украины в НАТО
Политика
Главком ВСУ обсудил с командующим силами НАТО в Европе угрозы на фронте
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter