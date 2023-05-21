Зеленский попросил Байдена о гарантиях безопасности до вступления в НАТО

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Хиросиме отметил важность предоставления стране гарантий безопасности до вступления в НАТО. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Отдельно Владимир Зеленский остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины и подготовке к Вильнюсскому саммиту НАТО. Глава государства отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления нашей страны в альянс», — сказано в сообщении.

Также главы государств обсудили военную помощь, восстановление Украины и реализацию «формулы мира», которую предложил Киев. Зеленский «особо отметил» решение США «поддержать международную авиационную коалицию». Байден заявил о намерении США обучать украинских военных эксплуатации истребителей F-16 вместе с союзниками. В офисе украинского президента же заявляли, что решение о поставках этих самолетов Киеву «практически принято».

Зеленский также поблагодарил Байдена за военную и финансовую поддержку.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Для принятия в блок новых стран необходимо согласие всех членов альянса.

Москва не раз выступала против присоединения Украины к НАТО. Россия рассматривает этот шаг как одну из главных угроз своей национальной безопасности. Кремль называл предотвращение расширения альянса за счет Украины одной из целей спецоперации. Обещания принять Украину в НАТО могут привести «к окончательному развалу системы европейской безопасности», предупреждали в российском МИДе.

Дискуссии об отправке на Украину самолетов демонстрируют «растущую вовлеченность» стран Запада в конфликт, считают в Кремле Подобные действия приведут к эскалации и затягиванию военных действий, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.