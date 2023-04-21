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Орбан ответил на слова Столтенберга о месте Украины в НАТО: «Что?»

Премьер Венгрии Орбан ответил «Что?!» на слова Столтенберга о месте Украины в НАТО
Орбан прокомментировал заявление Столтенберга о том, что «законное место Украины — в НАТО». Ранее Венгрия подчеркивала, что не поддержит вступление Киева в альянс, пока он не восстановит права закарпатских венгров
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Премьер Венгрии Виктор Орбан эмоционально отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что «законное место Украины — в НАТО».

«Что?!» — написал Орбан в Twitter, прикрепив к посту статью с заявлением Столтенберга.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в марте заявлял, что страна не поддержит интеграцию Украины в НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Стремлением обеспечить безопасность венгров, которые проживают на западе Украины, Венгрия также объясняла решение не поставлять оружие на Украину и запрет его транзита через свою территорию.

Закарпатье — регион на западе Украины. До 1920 года он входил в состав Венгрии. В Закарпатской области Украины до сих пор проживает венгерское национальное меньшинство. Согласно переписи 2001 года, это около 150 тыс. человек. Центром венгерской культуры на Украине считается город Берегово.

В 2012 году местная администрация присвоила венгерскому статус регионального языка, что позволило официально применять его в документообороте. Но в 2018 году закон о региональных языках утратил силу. В Будапеште считают, что Киев притесняет этнических венгров и другие меньшинства.

Генсек НАТО ранее сделал ряд заявлений, касающихся возможного членства Украины в альянсе. В частности, он сказал, что будущее страны — в НАТО и что «все союзники согласны с этим». Столтенберг также добавил, что после завершения боевых действий Киев должен обладать «средствами сдерживания для предотвращения новых нападений».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в альянс в сентябре 2022 года. Столтенберг тогда говорил, что решение будут принимать все страны — участницы блока. Комментируя новые заявления генсека альянса, Зеленский отметил, что Украина ценит поддержку со стороны НАТО, однако ждет ускорения атлантической интеграции страны. «Нам нужно нечто большее, чем те отношения, которые у нас сейчас», — сказал президент Владимир Зеленский. Он также призвал на саммите НАТО в июле утвердить конкретные гарантии безопасности для Украины, пока не завершен процесс ее вступления в альянс.

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В Кремле после слов Столтенберга заявили, что НАТО «продолжает свою линию на поглощение и втягивание Украины в альянс». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия военно-политического блока в очередной раз показывают, что решение президента России начать спецоперацию было верным.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Виктор Орбан Венгрия НАТО Украина Йенс Столтенберг
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