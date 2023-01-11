Зеленский ответил на заявления об открытых для Украины дверях НАТО

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина ожидает от НАТО, в частности от летнего саммита в Вильнюсе, большего, чем заявления об «открытых дверях», заявил на пресс-конференции во Львове президент республики Владимир Зеленский.

Видеозапись пресс-конференции опубликована в телеграм-канале президента Украины.

«На сегодня просто поддержки Украины от коллег НАТО, поддержки в виде риторики об «открытых дверях» недостаточно для Украины. Недостаточно для мотивации нашей державы, для мотивации наших воинов. Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюс, мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем просто открытые двери, это будет важным сигналом», — сказал президент Украины.

Он отметил, что конкретные шаги со стороны НАТО мотивировали бы и страну, и ее граждан.

Зеленский заявил, что было бы максимально эффективным и отвечающим реальности запустить механизм ускорения интеграции Украины в альянс, как это было в случае Швеции и Финляндии.

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