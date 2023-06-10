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CNN сообщил, что контрнаступление Украины еще не началось

CNN: полноценное контрнаступление Украины еще не началось, идет разведка боем
О начавшемся наступлении Украины ранее говорили президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. По данным CNN, который ссылается на источник в украинском командовании, ВСУ еще не начали полноценное наступление, идет разведка боем
Фото: Минобороны России / ТАСС
Фото: Минобороны России / ТАСС

Вооруженные силы Украины действительно активизировались на запорожском направлении, но речи о полномасштабном контрнаступлении пока не идет, сообщает CNN со ссылкой на источник в украинском командовании.

По его словам, говорить о том, что ВСУ начали масштабное контрнаступление — не верно. Он полагает, что в настоящее время украинские силы ведут «разведку боем» и стараются «прощупать оборону противника на наличие слабых мест».

О начавшемся наступлении Украины ранее говорили президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. CNN еще несколько дней писал о тяжелых потерях Киева при попытке контрнаступления. В то же время источники телеканала отмечали, что эти потери, как ожидается, не повлияют на дальнейшие маневры ВСУ.

Российской Минобороны сообщает о попытках наступления украинской армии с 5 июня. По данным оборонного ведомства, ВСУ не удалось закрепиться ни на одном из направлений. Bloomberg сообщал о тяжелых потерях, с которыми столкнулась украинская армия в первые дни наступления при некоторых успехах. Собеседник агентства не исключал, что ВСУ пытаются своими действиями найти слабые места в российской обороне.

The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки одной из западных стран писала, что в начавшемся наступлении принимает участие небольшая доля резервов ВСУ, а более крупный удар «еще не нанесен». Как отмечает The New York Times, в представлениях об успехах украинской армии на Западе вырисовывается два тезиса: контроль и удержание Киевом утраченных ранее ключевых территорий и ведение «изнурительных» боевых действий, которые заставят Москву «сомневаться» в своих будущих военных возможностях на Украине.

Российские власти заявляют, что ВСУ несут большие потери личного состава и техники. Минобороны дважды отчитывалось об уничтожении переданных Украине танков Leopard.

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CNN сообщил, что контрнаступление Украины еще не началось
CNN сообщил, что контрнаступление Украины еще не началось

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине Запорожская область наступление
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