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На Украине допустили получение в июле алгоритма вступления в НАТО

Замминистра обороны Украины Гаврилов: на саммите НАТО примут алгоритм вступления Киева
Украина получит на саммите НАТО «то, что хочет в определенном формате», считает замминистра обороны. Он предположил, что государство войдет в альянс через год-два после завершения конфликта

На Вильнюсском саммите НАТО будет составлен алгоритм присоединения Украины к альянсу, заявил заместитель украинского министра обороны Владимир Гаврилов. Его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Он увидел «все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате», несмотря на консенсусный порядок принятия решения в НАТО, предполагающий согласие всех стран — членов для принятия нового государства.

«Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО», — добавил Гаврилов.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11–12 июля.

Власти Украины после начала Россией военной операции нарастили усилия по присоединению к НАТО. Президент Владимир Зеленский признавал, что до завершения боев с российской армией государство не вступит в альянс, но требовал «четкий сигнал», что ее примут после этого. Он предлагал западным странам дать Украине гарантии безопасности на период до атлантической интеграции. «Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе, мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем просто открытые двери», — пояснил Зеленский.

Госдепартамент США анонсировал «очень мощный пакет политической и практической помощи», который представят на саммите. Однако консенсуса среди членов НАТО по заявке Украины пока нет. Руководство НАТО объявило в апреле о согласии всех стран альянса принять Украину, на что венгерский премьер Виктор Орбан ответил: «Что?!».

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Президент Владимир Путин, объявляя о начале военной операции, объяснил ее нежеланием допустить увеличения числа стран НАТО у границ России. Кремль называл расширение блока одним из главных раздражителей Москвы. Несмотря на это, президент Владимир Путин не счел угрожающим вступление в Финляндии в альянс, которая имеет с Россией протяженную границу.

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