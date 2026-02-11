 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

НАТО объявило о старте миссии «Арктический страж»

Сюжет
Претензии США на Гренландию
В альянсе пояснили, что цель миссии «Арктический страж» — усилить положение НАТО в Арктике. Россия может ответить мерами военно-технического характера, предупредил глава МИДа
Фото: NATO_AIRCOM / X
НАТО объявило о старте миссии Arctic Sentry («Арктический страж»), нацеленной на расширение присутствия войск блока в Арктике, сообщает Reuters со ссылкой на заявление альянса.

Миссия призвана обеспечить координацию военного присутствия союзников в регионе, в том числе в рамках учений «Арктическая выносливость» в Гренландии.

«Операция «Арктический страж» подчеркивает приверженность альянса обеспечению безопасности своих членов и поддержанию стабильности в одном из наиболее стратегически важных и экологически сложных регионов мира», — заявил генерал ВВС США, главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Российский посол обвинил Данию в повышении напряженности в Арктике
Политика
Владимир Барбин

Он отметил, что это позволит НАТО использовать свою мощь для защиты его территорий и обеспечения безопасности Арктики и Крайнего Севера.

По информации Bloomberg, создать миссию «Арктический страж» для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе предложила Германия. Акцент на арктическом направлении усилился на фоне заявлений представителей США о возможном приобретении Гренландии, европейские государства стали направлять свои контингенты на остров.

Reuters сообщил, что НАТО запланировало миссию в Арктике после переговоров в Давосе между президентом США Дональдом Трампом и генсеком альянса Марком Рютте. Обсуждение будущего Гренландии, автономной территории в составе Дании, позволило снизить напряженность, возникшую после претензий Трампа на стратегически важный для США остров.

Европейские дипломаты, военный и еще один источник, знакомый с ситуацией, пояснили Reuters, что в рамках миссии может усилиться воздушное и морское патрулирование, включая использование дронов. Но основной акцент будет сделан на оптимизации существующих ресурсов альянса в регионе.

В электронном письме представителя НАТО агентству говорится, что «миссия станет частью усилий по укреплению сдерживания и обороны в связи с активностью России и растущим интересом Китая к Арктике».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва может ответить мерами, в том числе военно-технического характера, если в Гренландии будут размещены силы альянса. Россия не имеет территориальных притязаний к Гренландии и не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних стран в Арктике, подчеркнул российский посол в Дании Владимир Барбин.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Арктика Дания миссия НАТО Гренландия
