 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лавров заявил, что в Гренландии кто только не высаживался

Лавров: в Гренландии кто только не высаживался, в том числе русские
Фото: Ian Schofield / Shutterstock
Фото: Ian Schofield / Shutterstock

В Гренландии на протяжении истории высаживались представители разных народов, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью каналу «Эмпатия Манучи».

«Президент США Трамп не зря сказал, что они там высадились на лодках, видимо, это были индейцы. Мы там тоже высаживались. Норвежцы владели этой территорией в XIII в. Кто там только не был. Но когда Дания стала говорить, мол, нет, это — наше, гренландцы разделились», — отметил министр.

Дания отправила в Гренландию советское судно
Политика
Круизный лайнер MS Ocean Endeavour

По словам Лаврова, на острове есть как голоса в пользу того, чтобы оставаться частью Датского королевства, так и те, кто «говорит, что давайте самоопределяться».

Кризис вокруг Гренландии обострился после того, как Трамп заявил о намерении установить контроль над автономной территорией, находящейся под контролем Дании.  После январских переговоров с генсеком НАТО по вопросам безопасности Гренландии и Арктического региона президент США объявил, что была заложена основа для будущего соглашения по острову. Также Трамп сообщил, что отказался от идеи введения пошлин против восьми европейских стран. Тарифы 10% должны были вступить в силу 1 февраля, в случае если те не позволили бы США взять под контроль Гренландию.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Теги
Персоны
Гренландия Сергей Лавров США
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Канада открыла консульство в Гренландии в знак поддержки острова
Политика
Time назвал истоки «одержимости Трампа» Гренландией
Политика
Трамп заявил о достигнутом согласии на переговорах с ЕС по Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
США запретили России участвовать в сделках с венесуэльской нефтью Политика, 08:24
Рынок труда в кризисе: кто теряет работу, а кто востребованПодписка на РБК, 08:24
В Подмосковье зафиксировали 25-градусные морозы Общество, 08:19
Рябков счел неприемлемым связывание США торговли с конфликтом на Украине Политика, 08:04
Лавров фразой «хоть чучелом, хоть тушкой» оценил взгляд США на Гренландию Политика, 08:02
Лавров заявил, что в Гренландии кто только не высаживался Политика, 08:01
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Что ждет рекламный рынок после замедления TelegramПодписка на РБК, 08:00
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на двушку в 2026 году Недвижимость, 08:00
За ночь над Россией сбили 108 беспилотников Политика, 07:49
Самолет Нетаньяху пролетел над странами, где действует ордер на арест МУС Политика, 07:46
Лавров словом «перелопатили» охарактеризовал состояние мирного плана Политика, 07:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:31
Джей Ди Вэнс удалил пост с упоминанием геноцида армян Политика, 07:30