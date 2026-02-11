Лавров заявил, что в Гренландии кто только не высаживался
В Гренландии на протяжении истории высаживались представители разных народов, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью каналу «Эмпатия Манучи».
«Президент США Трамп не зря сказал, что они там высадились на лодках, видимо, это были индейцы. Мы там тоже высаживались. Норвежцы владели этой территорией в XIII в. Кто там только не был. Но когда Дания стала говорить, мол, нет, это — наше, гренландцы разделились», — отметил министр.
По словам Лаврова, на острове есть как голоса в пользу того, чтобы оставаться частью Датского королевства, так и те, кто «говорит, что давайте самоопределяться».
Кризис вокруг Гренландии обострился после того, как Трамп заявил о намерении установить контроль над автономной территорией, находящейся под контролем Дании. После январских переговоров с генсеком НАТО по вопросам безопасности Гренландии и Арктического региона президент США объявил, что была заложена основа для будущего соглашения по острову. Также Трамп сообщил, что отказался от идеи введения пошлин против восьми европейских стран. Тарифы 10% должны были вступить в силу 1 февраля, в случае если те не позволили бы США взять под контроль Гренландию.
