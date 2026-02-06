 Перейти к основному контенту
Российский посол обвинил Данию в повышении напряженности в Арктике

Посол России в Дании Барбин: Дания повышает напряженность в Арктике
Владимир Барбин
Владимир Барбин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Затягивание Данией НАТО в Арктику ведет к повышению напряженности в регионе. Об этом посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил в интервью «РИА Новости».

«Затягивая НАТО в Арктику, в том числе на Гренландию, под лозунгом противостояния «российской угрозе» Дания продвигает конфронтационные подходы, которые всегда ведут не к укреплению, а к ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе», — сказал Барбин.

Гренландия — бывшая датская колония, а ныне автономная территория в составе Королевства Дания. Копенгаген контролирует внешнюю и оборонную политику острова.

Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США
База знаний
Фото:Mathias Berlin / Shutterstock

В начале января после проведения операции США в Венесуэле американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам «абсолютно необходима» Гренландия, которая «окружена российскими и китайскими судами». В Дании информацию о кораблях опровергли.

Позднее руководитель командования объединенными арктическими силами Дании в Гренландии генерал-майор Сёрен Андерсен заявил, что находящаяся на острове армия страны сосредоточена на противодействии возможной активности России, а не на защите от военных угроз со стороны США. По его словам, цель миссии европейских союзников по НАТО в Гренландии в долгосрочной перспективе заключается в том, чтобы «Россия держалась подальше».

При этом Барбин подчеркивал, что у России нет никаких притязаний на Гренландию и та не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних стран по Арктике. Он также отметил, что датские власти заговорили о «российской угрозе» после того, как Трамп возмутился проведением учений НАТО на острове.

