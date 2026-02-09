 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию
Reuters узнал, что НАТО планирует усилить военное присутствие в Арктике

Претензии США на Гренландию
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

НАТО в ближайшее время намерено начать операцию Arctic Sentry («Арктический часовой»), направленную на усиление наблюдения и повышение эффективности использования военных ресурсов альянса в Арктике, сообщает Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов, военного и источник, знакомый с ситуацией.

«Запуск миссии Arctic Sentry может состояться уже на этой неделе, когда министры обороны альянса соберутся в Брюсселе», — говорится в публикации.

Предполагается, что в регионе пройдут военные учения. Возможно, усилится воздушное и морское патрулирование, включая использование дронов. При этом основной акцент будет сделан на оптимизации существующих ресурсов альянса в регионе, заявили источники.

В электронном письме представителя НАТО агентству говорится, что «миссия станет частью усилий по укреплению сдерживания и обороны в связи с активностью России и растущим интересом Китая к Арктике».

Британия и Норвегия выступили за миссию НАТО «Арктический часовой»
Политика
Иветт Купер

Как сообщает агентство, НАТО начало планирование новой миссии в Арктике после переговоров в Давосе между президентом США Дональдом Трампом и генсеком альянса Марком Рютте. Обсуждение будущего Гренландии, автономной территории Дании, позволило снизить напряженность, возникшую из-за заявлений Трампа о стратегической важности острова для США.

По информации источников агентства, окончательное решение о формате миссии пока не принято. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО генерал ВВС США Алексус Гринкевич отметил, что процесс находится на завершающей стадии и ключевой брифинг должен состояться в ближайшие дни.

Эскалация интереса к региону сопровождалась активными действиями европейских государств, направивших контингенты в Гренландию. Акцент на арктическом направлении усилился на фоне заявлений представителей США о возможном приобретении Гренландии.

Плугина Ирина
Гренландия НАТО Арктика миссия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
