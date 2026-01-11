Bloomberg узнал о подготовке миссии НАТО «Арктический страж» в Гренландии

Берлин предложит создать миссию «Арктический страж» для защиты Арктики, также охватывающую Гренландию, пишет Bloomberg. Ее целью должны стать мониторинг и обеспечение безопасности в регионе

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Германия предложит создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в арктическом регионе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Создание миссии должно стать попыткой ослабить напряженность в отношениях с США из-за амбиций последних в отношении Гренландии, пишет Bloomberg.

Миссия может получить название «Арктический страж» и потенциально охватить этот остров, говорят источники. Предположительно, она будет создана по образцу другой миссии альянса — «Балтийский страж», начатой год назад с целью защиты критической инфраструктуры в Балтийском море.

Гренландия — бывшая датская колония, остающаяся частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность. После возвращения к власти президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах включить остров в состав Соединенных Штатов. 10 января он сообщил о готовности Вашингтона «что-то предпринять» в отношении Гренландии даже без согласия ее жителей. Трамп обвинил Данию в неспособности адекватно защищать остров и инвестировать в его безопасность. По словам американского президента, Вашингтон не допустит присутствия России или Китая в Гренландии и готов установить контроль над островом любым способом. Белый дом, в свою очередь, назвал «вариантом» установления контроля над Гренландией использование американских вооруженных сил, а также покупку и прочие методы.

По данным Financial Times, отсутствие реакции руководства НАТО на заявления Трампа вызвало беспокойство в европейских столицах: в частности, там усомнились в способности альянса защищать интересы Дании. Копенгаген также изменил свою позицию по этому вопросу: если прежде Дания в основном занимала сдержанную позицию по вопросу Гренландии и призывала союзников по ЕС и НАТО поступать так же, теперь премьер Метте Фредериксен прямо заявила, что, если США нападут на другую страну НАТО, «все остановится», включая альянс.

Британская газета The Telegraph сообщала со ссылкой на источники, что переговоры с европейскими союзниками о размещении в Гренландии военного контингента НАТО, который будет охранять Арктику от возможного вторжения США, ведет Лондон. По данным издания, в последние дни британские чиновники встретились с коллегами из Германии и Франции, чтобы начать подготовку. Европейские страны надеются, что значительное усиление их присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от стремления аннексировать остров, рассказали источники.