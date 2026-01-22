 Перейти к основному контенту
The Times узнала, что военные США не подготовлены к операциям в Арктике

The Times: американские военные не подготовлены к операциям в Арктике
США менее подготовлены к действиям в Арктике, чем скандинавские страны или Великобритания: это показали учения Joint Viking, на которых к американцам пришлось применять послабления, пишет The Times
Фото: Cpl. Alfonso Livrieri / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cpl. Alfonso Livrieri / Keystone Press Agency / Global Look Press

У США практически нет ресурсов или опыта, необходимых для проведения военных операций в Арктике: они менее подготовлены к таким действиям, чем, например, европейские союзники по НАТО. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник.

По данным издания, лучше других к подобным операциям подготовлены силы скандинавских стран и Великобритании. Источник в военных кругах рассказал газете, что в прошлом году на совместных учениях Joint Viking на севере Норвегии американские войска испытывали трудности

По его словам, командующим, которые руководили маневрами, пришлось попросить финских резервистов, игравших роль условного противника, быть мягче с американскими военнослужащими.

«Финнам пришлось сказать, чтобы они перестали избивать американцев, поскольку это было унизительно и деморализовало их», — говорит военный источник.

Учения Joint Viking проводятся ежегодно, в 2026-м они стартовали в середине января. Маневры идут на севере Норвегии, их цель — подготовка к возможному конфликту с Россией. В условиях 20-градусного мороза морпехи спят на снегу, прыгают в прорубь, в целом же имитируются задачи, которые войска выполняли бы в случае активации ст. 5 НАТО о коллективной обороне, писала Politico.

Bloomberg узнал о подготовке миссии НАТО «Арктический страж» в Гренландии
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

США также зависят от технологий для строительства ледоколов, которыми располагает Финляндия, утверждает The Times.

«Европейцы обладают необходимым опытом. <...> Если [президент США Дональд] Трамп хочет защитить регион, он идет по неверному пути, раздражая своих арктических союзников», — высказался военный источник.

В Арктике проводятся и другие учения, кроме Joint Viking, например, Cold Response. В этом году они стартуют в середине марта. Также в НАТО обсуждается создание миссии «Арктический страж» (Arctic Sentry), нацеленной на «противодействие российским угрозам» и предложенную на фоне заявлений Трампа о необходимости взять под контроль Гренландию. Сейчас Вашингтон и союзники ведут переговоры о соглашении в отношении острова, а также всего региона Арктики. Трамп подчеркивал, что Штаты не будут использовать военную силу для того, чтобы получить контроль над Гренландией.

Президент США утверждает, что Дания, которая контролирует эту автономную территорию, не может обеспечить безопасность острова. По словам Трампа, кроме США никакая из стран НАТО не в состоянии это сделать. Глава государства заявлял, что остров «окружен» российским и китайским флотами и «абсолютно необходим» для обороны Соединенных Штатов.

Россия не собирается нападать на НАТО, предположения об этом на Западе — ложь и бред, заявлял президент Владимир Путин. По его словам, политики в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией.

