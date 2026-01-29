 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Reuters узнал о беседе США, Дании и Гренландии по безопасности в Арктике

Reuters: представители Дании, Гренландии и США обсудили безопасность в Арктике
Сюжет
Претензии США на Гренландию
МИД Дании сообщил, что стороны собрались для обсуждения решения «американских опасений по поводу безопасности в Арктике». Ведомство при этом отметило необходимость соблюдения «красных линий» Королевства

На переговорах между США, Гренландией и Данией в среду представители обсудили вопросы безопасности в Арктике, сообщило Министерство иностранных дел Дании, передает Reuters.

Стороны встретились, чтобы «обсудить, как мы можем решить американские опасения по поводу безопасности в Арктике, уважая при этом «красные линии» Королевства».

Дания отправила в Гренландию советское судно
Политика
Круизный лайнер MS Ocean Endeavour

С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости установления контроля США над Гренландией. Он аргументировал свои притязания на остров вопросами национальной безопасности и не исключал возможности применения военной силы для достижения этой цели.

Прошлые переговоры представителей Дании, Гренландии и США в Белом доме прошли в середине января. Глава датского МИДа Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с США подчеркнул, что остров может быть союзником Вашингтона, не будучи подконтрольным американской стороне. По его словам, Дания выделила дополнительное финансирование на оборону острова.

17 января Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из восьми европейских стран. С 1 июня планировалось повышение тарифа до 25 процентов. Президент США подчеркнул, что пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет заключено соглашение о покупке Гренландии. Он заверил, что Вашингтон готов немедленно приступить к переговорам.

На следующий день генсек НАТО Марко Рютте и Трамп провели переговоры, касающиеся вопросов безопасности Гренландии и Арктического региона. Американский президент объявил, что они заложили основу для будущего соглашения по Гренландии. Кроме того, Трамп сообщил, что отказался от идеи введения пошлин против европейских стран.

Генсек НАТО заявил, что в течение года альянс будет наращивать меры по укреплению безопасности в Арктике. Он также отметил, что первые результаты рамочного соглашения, подписанного с Трампом, появятся к 2026 году.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Гренландия Дания США переговоры Безопасность Арктика
