Лавров пригрозил «адекватными контрмерами» из-за милитаризации Гренландии
В случае милитаризации Гренландии и создании там военных потенциалов против России, Москва примет «адекватные контрмеры», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Разумеется, в случае милитаризации Гренландии, создания там военных потенциалов, нацеленных на Россию, мы примем адекватные контрмеры, в том числе военно-технического характера», — сказал он на «правительственном часе» в Госдуме (цитата по ТАСС).
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8