Лавров пригрозил «адекватными контрмерами» из-за милитаризации Гренландии

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В случае милитаризации Гренландии и создании там военных потенциалов против России, Москва примет «адекватные контрмеры», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Разумеется, в случае милитаризации Гренландии, создания там военных потенциалов, нацеленных на Россию, мы примем адекватные контрмеры, в том числе военно-технического характера», — сказал он на «правительственном часе» в Госдуме (цитата по ТАСС).

