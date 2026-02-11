 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Лавров пригрозил «адекватными контрмерами» из-за милитаризации Гренландии

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В случае милитаризации Гренландии и создании там военных потенциалов против России, Москва примет «адекватные контрмеры», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Разумеется, в случае милитаризации Гренландии, создания там военных потенциалов, нацеленных на Россию, мы примем адекватные контрмеры, в том числе военно-технического характера», — сказал он на «правительственном часе» в Госдуме (цитата по ТАСС).

Авторы
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
