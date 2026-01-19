Датские военные прибудут в Гренландию

Фото: Marko Djurica / Reuters

Ожидается, что 19 января в Гренландию прибудут датские военные. Об этом сообщил телеканал TV2 со ссылкой на представителей вооруженных сил Дании.

По данным телеканала, вместе с группой прибудет начальник штаба датской армии Петер Бойсен. Количество военных, которые будут дислоцированы на остров, не называется.

Солдаты прибудут для «наращивания численности датских войск», уточняет TV2. До этого глава Арктического командования Сёрен Андерсен заявил, что в Нуук уже прибыли около 100 датских солдат и примерно столько же — в Кангерлуссуак. Здесь они начнут учения «Арктическая выносливость». Учения организовала Дания, чтобы проверить оперативную готовность сил союзников, а также отработать координацию между странами НАТО и партнерами в Северной Атлантике.

Ранее стало известно, что остров покинули немецкие военные и два офицера ВМС Нидерландов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Дании следует «немедленно убираться» из Гренландии. Об этом он написал в Truth Social.

Также Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься десятипроцентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты.

Сейчас на товары из ЕС действует тариф в размере 15%. С 1 июня тариф возрастет до 25%, сообщил Трамп. По его словам, европейские страны будут платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии. Американский лидер отметил, что США пытаются заключить эту сделку уже более 150 лет.