СБУ сообщила о контрразведывательной операции в центре Киева

Контрразведывательные мероприятия проводятся в Печерском районе украинской столицы, где расположены здания учреждений власти. Сотрудники спецслужбы проверяют меры контрдиверсионной защиты гособъектов и охраняемых лиц

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении «контрразведывательных мероприятий» на территории Печерского района Киева и, в частности, в расположенном в нем правительственном квартале.

«Цель — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана», — говорится в сообщении на сайте спецслужбы, в котором отмечается, что проверки проходят также в близлежащих районах, и в них участвуют сотрудники Управления государственной охраны, Национальной полиции и военной полиции страны.

Силовики, в частности, проводят осмотр территорий и помещений — офисов, мест общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания — для «выявления запрещенных к обращению предметов». Также проводятся проверки находящихся в правительственном квартале людей.

В СБУ отметили, что проверки проходят с учетом режима военного положения, при котором могут ограничиваться проход и проезд по улицам столицы, проводиться проверка документов граждан и досмотр автомобилей.

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