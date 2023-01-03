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СБУ выдвинула обвинения против двух российских военачальников

СБУ выдвинула обвинения против бывшего командующего Черноморским флотом Игоря Осипова
В Киеве нашли подозреваемых в ударах по критической инфраструктуре
Служба безопасности Украины&nbsp;в Киеве, Украина
Служба безопасности Украины в Киеве, Украина (Фото: РИА Новости)

Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает двух российских генералов в нарушении Уголовного кодекса страны, в том числе статьи о посягательстве на территориальную целостность.

Как сообщает «Страна ua», под подозрение украинских спецслужб попали командующий дальней авиации Воздушно-космических сил генерал-полковник Сергей Кобылаш и бывший командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

СБУ утверждает, что именно они несут ответственность за удары по Украине. Кобылаш, как считают в Киеве, отвечал за обстрелы с ракетоносцев «Ту», а Осипов — за удары ракетами «Калибр».

Минобороны России не раз отвергало обвинения в намеренных ударах по мирным объектам на Украине. В военном ведомстве указывали, что атакуют при помощи высокоточного оружия объекты критической инфраструктуры, которые используются для управления ВСУ, а также энергетические объекты, которые помогают перебрасывать по железным дорогам резервистов, иностранное вооружение, военную технику и боеприпасы в зону боевых действий.

Упомянутый в подозрении СБУ Осипов был освобожден от должности командующего Черноморским флотом 14 сентября. Его преемником стал вице-адмирал Виктор Соколов.

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Причины отставки Осипова не назывались.

В апреле в Черном море затонул флагман Черноморского флота крейсер «Москва». В Минобороны объяснили, что на корабле произошел пожар, сдетонировал боезапас, в результате корпус крейсера был поврежден и при буксировке в порт он потерял равновесие во время шторма. Тогда ведомство сообщало, что погиб один член экипажа «Москвы», старший мичман Иван Вахрушев, 27 человек пропали без вести, 396 эвакуировали.

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Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
СБУ Черноморский флот ракеты «Калибр»
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