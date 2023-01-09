ФСБ задержала россиянина, который собирался присоединиться к ВСУ
ФСБ задержала россиянина, который планировал участвовать в конфликте на стороне Украины
В Брянской области россиянина задержали при попытке выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.
В ведомстве отметили, что в течение 2022 года мужчина не раз пытался попасть на Украину через Белоруссию. Против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене.
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