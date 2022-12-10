Сотрудники СБУ пришли в 14 храмов УПЦ в Харькове

Силовики осматривали территорию и помещения «для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины»

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной гвардией и Государственной пограничной службой проводят «контрразведывательные мероприятия» в 14 храмах Украинской православной церкви Московского патриархата в Харьковской области, сообщается на странице регионального управления СБУ в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Силовики, в частности, пришли в Свято-Покровский мужской монастырь, Свято-Благовещенский кафедральный собор, Свято-Казанский храм, храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших», Свято-Успенский собор, Петро-Павловский храм, собор Святого Николая, храм священномученика Валентина, Ольгинский храм, храм Святой царицы Тамары, Архангело-Михайловский храм, храм Георгия Победоносца, Владимирский храм, а также в Свято-Вознесенский собор Изюмской епархии. Там силовики осматривали территорию и помещения «для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, а также предметов, запрещенных к обращению».

Цель визита — «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб» и защита населения от провокаций и террористических актов.

«Еще раз подчеркиваем, что СБУ действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения», — говорится в сообщении.

В конце мая участники собора УПЦ (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием) объявили о ее полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви, осудив военные действия на Украине, а также позицию патриарха Кирилла. В РПЦ предупредили, что самочинные действия УПЦ могут привести к появлению нового раскола внутри нее. Патриарх Кирилл утверждал, что «духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу», стремясь разделить россиян и украинцев. Однако он убежден, что эта цель не будет достигнута.

В начале декабря СБУ осуществляла контрразведку в Свято-Николаевском мужском монастыре в Закарпатье, Городокском женском монастыре и трех храмах Ровненской области, а также в Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре в Житомире.

Сотрудники украинской спецслужбы осенью провели ряд обысков в епархиях УПЦ. В частности, в октябре с обыском пришли к винницкому митрополиту Ионафану, правящему архиерею Тульчинской епархии. Его обвинили в «поддержке Кремля и разжигании розни». Позднее обыски прошли в Александрийской, Светлогорской и Черновицко-Буковинской епархиях и др.

В Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и Сарненско-Полесской епархии при обыске обнаружили «пророссийскую литературу», предназначенную для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах, сообщали в СБУ. В Кремле назвали действия Киева «очередным звеном в цепи вот этих военных действий против русского православия».

В Православной церкви Украины в начале декабря сообщили о регистрации Киево-Печерской лавры как монастыря в составе ПЦУ. Позднее министр культуры Украины Александр Ткаченко пояснил, что речь идет только о регистрации юридического лица для монастыря, а не о передаче ПЦУ лавры.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го константинопольский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Эпифанию томос о предоставлении автокефалии. РПЦ, как и подчиняющаяся ей Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ), не признали ПЦУ. Однако на Украине та официально зарегистрирована, а УПЦ объявлена распущенной.

В начале декабря президент Владимир Зеленский анонсировал меры против «аффилированных с Россией» религиозных организаций, отметив, что власти «никогда и никому не позволят строить империю внутри украинской души».