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Военная операция на Украине ,  
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СБУ провела обыски в компании-владельце энергооператоров в пяти областях

СБУ провела обыски в компании VS Energy, владеющей энергооператорами в 5 областях
Украинские СМИ пишут, что компания связана с россиянами Александром Бабаковым, Михаилом Воеводиным и Евгением Гинером. В самой VS Energy отрицают, что они являлись или являются акционерами
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск в компании VS Energy, сообщают «РБК Украина» и «Страна» по ссылкой на источники в СБУ.

«Это не обычная фирма, а компания, владеющая несколькими облэнерго и занимающая 10% энергетического рынка Украины. Ее совладельцы уже находятся под санкциями, поэтому СБУ туда и пришло с обысками. Ждем результатов», — сказал источник «Страны».

«РБК Украина» указывает, что компания владеет сетевыми компаниями в Херсонской, Кировоградской, Житомирской, Ровненской и Черновецкой областях.

По данным издания, «по крайней мере до 2020 года» в число акционеров VS Energy входили зампред Государственной думы России и предприниматель Александр Бабаков, предприниматель и президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер и бывший гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин.

Портал Delo.ua приводит сделанное ранее заявление VS Energy, в котором данная информация опровергается. В компании указали, что Бабаков и Воеводин никогда не владели ее акциями, а «Гинер перестал быть акционером группы еще в 2014 году как юридически, так и фактически».

РБК направил запрос в VS Energy.

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«Страна» указывает, что 11 ноября Печерский районный суд Киева арестовал активы VS Energy (от 72,9 до 99,9%) в пяти указанных выше облэнерго. Компания сочла решение суда необоснованным и направленным «на ограничение деятельности ее предприятий и корпоративных прав акционеров». VS Energy заявила, что «будет защищать свои интересы в судах украинской и международной юрисдикций», пишет Delo.ua.

22 ноября СБУ также провела обыски в Киево-Печерской лавре. В службе заявили, что контрразведывательные мероприятия направлены на «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб», а также проверку информации об укрывательстве диверсантов. Там также указали, что не хотят допустить использование лавры «как ячейки русского мира».

В Кремле обыск в лавре назвали событием в цепи «военных действий против русского православия».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Анастасия Серова
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