СБУ задержала «агента ФСБ», переброшенного из Крыма в Киев за месяц до начала спецоперации

В СБУ заявили о задержании «агента ФСБ» из Крыма

Украинская контрразведка задержала мужчину, у которого нашли российский паспорт и мобильный телефон «с доказательствами переписки с ФСБ». Его обвиняют в подготовке диверсий и сборе разведданных

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала «введенного на Украину агента ФСБ». Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Под видом посещения родственников он некоторое время находился в спящем режиме, а когда получил указание действовать — его задержала СБУ», — говорится в заявлении ведомства. Там уточнили, что мужчина приехал в Киев за месяц до начала спецоперации России на Украине. В пресс-службе утверждают, что «злоумышленник выполнял задачи российской спецслужбы по сбору разведданных в местах дислокации и перемещения сил обороны в столичном регионе».

Полученную информацию задержанный якобы должен был передавать России для подготовки диверсий, утверждают в СБУ. При обыске у него был обнаружен российский паспорт, мобильный телефон с «доказательствами законспирированной переписки с ФСБ через анонимный телеграм-канал» и «материалы, подтверждающие прохождение «спецкурса» на территории Крыма».

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

В августе СБУ сообщила о предотвращении заказных убийств среди украинского руководства. «В результате многоэтапной спецоперации обезврежена диверсионно-разведывательная группа Главного управления Генштаба [Вооруженных сил] России», — заявили в пресс-службе. По утверждению контрразведчиков, подозреваемые собирались убить министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

В июле СБУ задержала директора одной из школ по подозрению в работе на разведку России. Женщина якобы координировала деятельность группы агентов, которые «разведывали оборонные позиции ВСУ и теробороны».