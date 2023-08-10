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Переворот в Нигере ,  
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Пентагон подтвердил, что часть мятежников из Нигера обучались в США

Пентагон подтвердил, что часть мятежников из Нигера в свое время прошли подготовку в США
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Переворот в Нигере
Пентагон подтверждает, что часть военных из числа захвативших власть в Нигере мятежников ранее проходили обучение в США, однако это не связано с их нынешними действиями, заявил представитель ведомства Патрик Райдер
Фото: Balima Boureima / Reuters
Фото: Balima Boureima / Reuters

Часть военных мятежников, захвативших власть в Нигере, ранее проходили подготовку в США, но это не имеет связи с нынешней ситуацией в стране, заявил на пресс-конференции пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Трансляция шла на C-SPAN.

«Да, мы знаем, что часть военных Нигера, связанных с [этими] событиями, проходили в прошлом подготовку в США. Нет никакой корреляции между полученной ими подготовкой и их действиями. Любое обучение, которое мы предоставляем (через Университет нацбезопасности или другое, либо учения), всегда следует принципам демократической государственности, гражданского права, военного верховенства закона, военно-гражданских отношений», — заявил он.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватила президента Мохамеда Базума, его место занял начальник гвардии Абдурахман Чиани. Происходящее он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. Мятежники создали свой орган власти — Национальный совет по защите Отечества (CNSP) — и сформировали переходное правительство.

Базум обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок в Нигере. Мятежники, в свою очередь, попросили о помощи российскую частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», сообщало Associated Press.

30 июля страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС, туда входят 15 стран континента) дали мятежникам неделю на возвращение власти Базуму, а иначе угрожали прибегнуть к любым мерам, в том числе и к военному вмешательству. Однако по истечении срока никаких действий предпринято не было, ЭКОВАС ввел только экономические санкции. Тем не менее сообщалось, что план интервенции согласован.

10 августа в ЭКОВАС заявили, что продолжают рассматривать все варианты, включая применение силы, для разрешения ситуации в Нигере. Лидерами стран сообщества был отдан приказ активизировать резервные силы, передавал Reuters.

На фоне угроз о вторжении CNSP объявил о закрытии воздушного пространства страны, а также перебросил подкрепление в столицу государства — Ниамей. 7 августа мятежники объявили, что две страны Центральной Африки провели предварительное развертывание войск против Нигера.

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Мятежники также пригрозили убить свергнутого президента Базума в случае военной интервенции со стороны соседних государств, сообщало Associated Press. По данным AP, такое предупреждение организаторы мятежа сделали и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая посетила Нигер 7 августа. Она предлагала путь восстановления демократического порядка в стране, но мятежники «не проявили особого интереса».

Москва считает происходящее в Нигере внутренним делом этой страны, а вмешательство — контрпродуктивным. В Кремле говорили, что Россия выступает «за скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло без ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Нигер Пентагон США военная подготовка
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