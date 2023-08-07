WSJ узнала причину, по которой ЭКОВАС отложил вторжение в Нигер

Страны ЭКОВАС неделю назад пригрозили нигерским мятежникам применением силы, но интервенции пока не произошло. Военные назвали причиной этому недостаточность подготовки. В Нигере на фоне этого решили закрыть воздушное пространство

Одни из лидеров переворота в Нигере на акции в поддержку их действий (Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters)

Страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) отложили военное вмешательство в переворот в Нигере, где свергли президента, так как им было недостаточно времени на подготовку, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного командира одной из стран сообщества.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватила президента страны Мохамеда Базума. Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Происходящее он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. Базум обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок в Нигере.

WSJ писала 30 июля, что лидеры стран ЭКОВАС на встрече в Нигерии дали мятежникам неделю, чтобы они вернули власть свергнутому лидеру. В противном случае государства пообещали принять «все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка» в республике, в том числе допускалось «применение силы». 6 августа данная мятежникам неделя истекла, но ЭКОВАС не предпринял никаких военных мер, хотя план интервенции был согласован. Пока введены только экономические санкции.

«На данный момент нам нужно наращивать численность наших подразделений, прежде чем принимать участие в такой военной акции. Успех любой военной акции зависит от хорошей подготовки», — сказал источник WSJ.

В ЭКОВАС входят 15 стран: Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Лионе, Того.

Как сообщает France 24, незадолго до истечения крайнего срока в столице Нигера, Ниамее, сторонники мятежников (около 30 тыс. человек) собрались на митинг в их поддержку, на котором были видны российские флаги. AFP в Twitter сообщило, что на фоне «угрозы интервенции» лидеры мятежников решили закрыть воздушное пространство Нигера.

France 24 отмечает, что не все страны ЭКОВАС поддерживают планы военного вмешательства в дела Нигера. Например, против выступил сенат Нигерии. Мали и Буркина-Фасо, в которых ранее прошли перевороты, также не поддерживают инициативу. Против высказались также в Чаде и Алжире, которые не входят в сообщество.

В российском МИДе и в Кремле отмечали, что вмешательство в дела Нигера в сложившейся ситуации будет контрпродуктивным и бесполезным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва выступает «за скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло без ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней».