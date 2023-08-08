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Нуланд обсудила с хунтой в Нигере «риск для суверенитета» из-за «Вагнера»

Нуланд приехала в Нигер и обсудила с мятежниками риски для страны из-за ЧВК «Вагнер»
Один из лидеров переворота в Нигере попросил помощи у ЧВК «Вагнер», писало ранее AP. Нуланд после встречи с мятежниками заявила, что они не готовы приветствовать вагнеровцев. Власти России выступают против внешнего вмешательства
Виктория Нуланд
Виктория Нуланд (Фото: Rod Lamkey / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд приехала в Нигер, где провела «предельно откровенные и временами довольно трудные» переговоры с представителями мятежников, объявивших о свержении президента Мохамеда Базума, передает Reuters.

Она встретилась с назначенным хунтой главой генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя поддерживающими его полковниками. Переговоры продлились два часа; со слов Нуланд, Вашингтон предлагал способы восстановить демократический порядок в стране, но мятежники «не проявили особого интереса».

По словам представителя Госдепа, участники встречи также подняли вопрос возможного присутствия в стране представителей частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Агентство AP ранее сообщило, что один из лидеров переворота, генерал Салифоу Моди, обратился к ЧВК за помощью; это произошло вскоре после того как Пригожин выразил поддержку мятежникам.

Как заявила Нуланд, лидеры переворота, похоже, не готовы приветствовать вагнеровцев. После встреч с мятежниками ей стало ясно, что они «очень хорошо понимают риски для своего суверенитета, когда приглашают «Вагнер» (цитата по AP).

Нуланд сообщила, что также хотела поговорить с Базумом или лидером мятежников Абдурахаманом Тиани, но ей не удалось этого сделать.

После переворота в Нигере в конце июля действия мятежников осудили не только западные государства, но и Африканский союз. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) потребовало освободить президента и восстановить конституционный порядок в Нигере, допустив силовое вмешательство в ситуацию. Главы оборонных ведомств стран Западной Африки согласовали план интервенции, но, по данным The Wall Street Journal, ЭКОВАС пришлось отложить этот шаг из-за нехватки времени для подготовки вмешательства.

МИД России называет происходящее в Нигере внутренним делом страны и предостерегает от внешнего вмешательства. В Кремле также сомневаются, что «вмешательство каких-то внерегиональных сил способно изменить ситуацию к лучшему». Представитель президента Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает «за скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло без ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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