МИД счел контрпродуктивным внешнее вмешательство в дела Нигера

Россия считает любое внешнее вмешательство в дела Нигера контрпродуктивным, происходящее там — внутреннее дело самой страны. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров в эфире «Радио России».

«Россия рассматривает то, что происходит в этих странах, как их внутреннее дело, и Россия не вмешивается в эти процессы. Мы не считаем, что вмешательство в дела Нигера сейчас может чем-то помочь, наоборот оно может оказаться контрпродуктивным», — сказал он.

Важно позволить народу Нигера урегулировать ситуацию самостоятельно, так как ее причины, как и других подобных событий, могут быть связаны с внутренними политическими, экономическими, социальными, этническими и этно-религиозными процессами, добавил дипломат.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Мятежники — президентская гвардия, к ней присоединились командиры армии — объявили об отстранении президента Нигера Мохамеда Базума и его заключении под стражу. Военные закрыли границы и ввели в стране комендантский час. Новым лидером объявил себя начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани.

После этого свергнутый президент Нигера Мохамед Базум в колонке для The Washington Post обратился к США и международному сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Он заявил, что за время его президентства ситуация с безопасностью в Нигере улучшилась, чему способствовали в том числе партнерские отношения с США и Европой, против чего выступают пришедшие к власти военные.

Евросоюз, ООН, США и Африканский союз осудили действия мятежников. МИД России призвал воздержаться от применения силы и выразил надежду на освобождение лидера Нигера. В Кремле, в свою очередь, усомнились, что далекие от региона внешние силы смогут изменить ситуацию в Нигере к лучшему.

Главы оборонных ведомств стран Западной Африки ранее согласовали план интервенции в Нигере. Мятежникам дали время до воскресенья, 6 августа, чтобы восстановить порядок в стране. В противном случае они пригрозили ввести в страну войска, писал Reuters. Буркина-Фасо и Мали, где ранее также произошли перевороты, предупредили, что расценят интервенцию в Нигер как объявление войны.