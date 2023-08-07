Мятежники Нигера закрыли небо страны из-за угрозы интервенции

Против Нигера готовится агрессия со стороны других стран, в связи с чем страна закрывает воздушное пространство, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на правящий орган мятежников — Национальный совет спасения родины (НССР).

«Перед лицом угрозы вмешательства, намеки на которую стали проявляться со стороны соседних стран, воздушное пространство Нигера было закрыто», — говорится в заявлении НССР. Мятежники предупредили, что любая попытка нарушить этот запрет встретит «энергичный и немедленный ответ».

Как уточнил источник Al-Arabiya, военный совет обвинил неназванное иностранное государство в подготовке военного нападения против Нигера.

Заявление мятежников сделано на фоне ультиматума, выдвинутого странами Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Военный переворот произошел в Нигере 26 июля, и лидеры государств сообщества дали повстанцам неделю, чтобы они вернули власть свергнутому президенту Мохамаду Базуму. В противном случае они пообещали принять «все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка» в республике, в том числе допускалось «применение силы».

6 августа неделя истекла, но ЭКОВАС не предпринял военных мер, хотя план интервенции уже согласовали.

В ЭКОВАС входят 15 стран: Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Лионе, Того.

The Wall Street Journal сообщала, что страны ЭКОВАС решили отложить военное вмешательство в ответ на переворот в Нигере, потому что им не хватило времени на подготовку.

France 24 отмечало, что незадолго до истечения крайнего срока в столице Нигера, Ниамее, сторонники мятежников (около 30 тыс. человек) собрались на митинг в их поддержку, на котором были видны российские флаги.