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Соседи Нигера выдвинули ультиматум мятежникам и пригрозили вторжением

Страны ЭКОВАС допустили силовое вмешательство после военного переворота в Нигере
Страны Западной Африки потребовали восстановить конституционный порядок в Нигере и отпустить президента Базума. Захватившие власть военные ранее заявляли о планах западноафриканских стран начать интервенцию в Нигер
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС, в него входят 15 стран региона) потребовало от участников военного переворота в Нигере в течение недели восстановить конституционный порядок в стране и освободить президента Мохамеда Базума, пригрозив в ином случае силовым вмешательством в ситуацию, говорится в заявлении организации.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) — региональный союз 15 государств Западной Африки. В него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство последних трех приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов)

В случае, если требование не будет выполнено, страны ЭКОВАС обещают предпринять «все меры», необходимые для восстановления конституционного порядка в Нигере.

«Такие меры могут включать применение силы. Для этого начальники штабов обороны [стран] ЭКОВАС должны встретиться немедленно», — цитирует France 24 заявление организации по итогам саммита в Абудже (Нигерия).

В канцелярии французского президента Эмманюэля Макрона заявили AFP, что Париж «поддерживает все региональные инициативы», направленные на восстановление конституционного порядка и освобождение президента Нигера. Там также предупредили, что в случае атак на французских граждан, военных и дипломатов Париж ответит «немедленно и непреклонно».

Участники военного переворота в Нигере, объявившие в конце июля о свержении президента Мохамеда Базума, ранее называли целью саммита ЭКОВАС в Нигерии подготовку интервенции в Нигер. «Цель этой встречи — одобрить план агрессии против Нигера путем военного вмешательства в ситуацию в Ниамее в сотрудничестве с другими африканскими, не входящими организацию, и некоторыми западными странами», — сказал один из лидеров переворота Амаду Абдраман.

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Группа военных из президентской гвардии Нигера (к ним позже присоединилось командование вооруженных сил страны) 26 июля захватила президента Мохамеда Базума, а на следующий день заявила о его свержении. Новым главой государства себя объявил начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани. Переворот он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств.

Свержение Базума осудили ООН, США, ЕС и Африканский союз. МИД России призвал воздержаться от применения силы, а также выразил надежду на освобождение президента Нигера.

Страны ЭКОВАС прекратили все коммерческие и финансовые операции с Нигером, а также ввели санкции против лиц, причастных к перевороту, сообщил в ходе экстренного саммита организации ее председатель, президент Нигерии Бола Тинубу. 

Евросоюз приостановил финансовую помощь Нигеру и свернул сотрудничество в области безопасности. Аналогичные меры обещали предпринять США.

Базум победил на выборах в 2021 году. Он считается одним из самых прозападных лидеров Сахеля (регион в центральной части Африки, охватывающий территории Нигера, Буркина-Фасо, Мавритании, Мали и Чада), близким союзником Франции (Париж развернул в стране 1,5 тыс. своих военных), в том числе в борьбе с исламскими боевиками в Африке.

Со свергнутым президентом Нигера, который остается в плену у лидеров переворота, 28 июля созвонился президент Франции Эмманюэль Макрон. Базум находится «в добром здравии», заявляла AFP министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Нигер военный переворот Западная Африка
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