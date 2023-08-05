branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
В городе на юго-западе Германии выпало до 30 см града Общество, 23:44
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 23:44
Corriere узнала первые результаты встречи по Украине без участия России Политика, 23:26
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 23:00
AP узнало про просьбу о помощи от нигерских мятежников к ЧВК «Вагнер» Политика, 22:44
В ДНР обвинили Киев в ударе кассетными боеприпасами по центру Донецка Политика, 22:33
Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино Политика, 22:31
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как продвигаться молодому музыканту через инди-лейбл РБК и ВКонтакте, 22:22
Главы МИД Турции и Украины обсудили восстановление зерновой сделки Политика, 22:07
ЦСКА впервые за шесть лет разгромил «Локомотив» в чемпионате России Спорт, 21:58
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:50
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 21:48
В центре Москвы сгорел суперкар Lamborghini Общество, 21:36
В Киеве начали устанавливать герб Украины на монумент «Родина-мать» Политика, 21:27
Политика ,  
0 

AP узнало про просьбу о помощи от нигерских мятежников к ЧВК «Вагнер»

Associated Press: мятежники в Нигерии попросили ЧВК «Вагнер» о помощи
Один из лидеров переворота в Нигере попросил ЧВК «Вагнер» о помощи, организация рассматривает запрос, пишет AP. Пригожин выражал поддержку перевороту, а МИД России призывал мировое сообщество воздержаться от применения силы
Ниамей,&nbsp;Нигер
Ниамей, Нигер (Фото: Balima Boureima / Reuters)

Мятежники из числа военных Нигера, захватившие власть в стране, обратились за помощью к российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного военного чиновника с Запада, а также журналиста, старшего научного сотрудника нью-йоркского «Центра Суфан», занимающегося аналитикой во внешнеполитических вопросах, Васима Насра.

По словам аналитика, запрос поступил во время визита в Мали одного из лидеров переворота, генерала Салифоу Моди. Там он связался с представителем ЧВК. Информацию об этом аналитику подтвердили три малийских источника и французский дипломат.

«Они нуждаются [в помощи «Вагнера»], потому что это станет их гарантией удержания власти», — сказал он, добавив, что ЧВК рассматривает запрос.

2 августа в Twitter малийского президента переходного периода Ассими Гоиты сообщалось о встрече с Салифоу Моди, но что они обсуждали, не уточнялось.

На следующий день близкий к «Вагнеру» телеграм-канал Grey Zone опубликовал аудиозапись, как утверждается, со словами главы ЧВК Евгения Пригожина. В аудиозаписи бизнесмен предлагает свою версию событий, почему в Нигере случился переворот. Как отметил бизнесмен, «население Нигера длительное время загонялось в нищету», в том числе из-за того, что западные компании при добыче полезных ископаемых в стране платили за них мало. Свергнутая власть все это «крышевала». «Это борьба освободительная, освободительное движение за независимость этой страны и дай Бог им здоровья, и чтобы у них все получилось», — заключил Пригожин.

Читайте на РБК Pro
Чему научиться у «Волка с Уолл-стрит»: откровения лучшего продавца в мире
Чем соленые огурцы полезны для здоровья кишечника
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта

Переворот в Нигере произошел в конце июля. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) 26 июля захватила главу государства Мохамеда Базума. Новым президентом объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Происходящее он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. До этого СМИ сообщали, что президент рассматривает отправку Чиани в отставку.

Свергнутый президент затем обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок в Нигере. Его свержение встретило осуждение в ООН, Вашингтоне, Африканском союзе и ЕС. Российский призвал воздержаться от применения силы, а также выразил надежду на освобождение президента Нигера.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Нигер ЧВК Вагнер
Материалы по теме
Страны Западной Африки согласовали план интервенции в Нигере
Политика
Moody's предупредило о риске дефолта Нигера из-за санкций
Экономика
Мятежники Нигера заявили о денонсации военных соглашений с Францией
Политика