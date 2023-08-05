AP узнало про просьбу о помощи от нигерских мятежников к ЧВК «Вагнер»

Один из лидеров переворота в Нигере попросил ЧВК «Вагнер» о помощи, организация рассматривает запрос, пишет AP. Пригожин выражал поддержку перевороту, а МИД России призывал мировое сообщество воздержаться от применения силы

Ниамей, Нигер (Фото: Balima Boureima / Reuters)

Мятежники из числа военных Нигера, захватившие власть в стране, обратились за помощью к российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного военного чиновника с Запада, а также журналиста, старшего научного сотрудника нью-йоркского «Центра Суфан», занимающегося аналитикой во внешнеполитических вопросах, Васима Насра.

По словам аналитика, запрос поступил во время визита в Мали одного из лидеров переворота, генерала Салифоу Моди. Там он связался с представителем ЧВК. Информацию об этом аналитику подтвердили три малийских источника и французский дипломат.

«Они нуждаются [в помощи «Вагнера»], потому что это станет их гарантией удержания власти», — сказал он, добавив, что ЧВК рассматривает запрос.

2 августа в Twitter малийского президента переходного периода Ассими Гоиты сообщалось о встрече с Салифоу Моди, но что они обсуждали, не уточнялось.

На следующий день близкий к «Вагнеру» телеграм-канал Grey Zone опубликовал аудиозапись, как утверждается, со словами главы ЧВК Евгения Пригожина. В аудиозаписи бизнесмен предлагает свою версию событий, почему в Нигере случился переворот. Как отметил бизнесмен, «население Нигера длительное время загонялось в нищету», в том числе из-за того, что западные компании при добыче полезных ископаемых в стране платили за них мало. Свергнутая власть все это «крышевала». «Это борьба освободительная, освободительное движение за независимость этой страны и дай Бог им здоровья, и чтобы у них все получилось», — заключил Пригожин.

Переворот в Нигере произошел в конце июля. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) 26 июля захватила главу государства Мохамеда Базума. Новым президентом объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Происходящее он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. До этого СМИ сообщали, что президент рассматривает отправку Чиани в отставку.

Свергнутый президент затем обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок в Нигере. Его свержение встретило осуждение в ООН, Вашингтоне, Африканском союзе и ЕС. Российский призвал воздержаться от применения силы, а также выразил надежду на освобождение президента Нигера.