Соседние с Нигером страны решили привести в готовность резервные части

На экстренном саммите ЭКОВАС западноафриканские страны поручили начальникам штабов немедленно привести в готовность резервные силы. Там также подтвердили, что продолжают рассматривать все варианты разрешения кризиса в Нигере

Фото: Dracorius White / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) завершился 10 августа поручением привести в готовность резервные силы сообщества, сообщил телеканал France24. «Начальникам штабов стран — членов ЭКОВАС поручено привести в полную готовность резервные силы во всех их аспектах с задачей восстановления конституционного порядка в Нигере. Все варианты для восстановления конституционного порядка в Нигере находятся на столе», — прочел итоговое коммюнике председатель комиссии ЭКОВАС Омар Алиу Турэй (его цитирует ТАСС).

Саммит ЭКОВАС прошел в столице Нигерии Абудже, президент которой Бола Тинубу сейчас председательствует в организации. С Нигером его страну разделяет граница протяженностью около 1 тыс. км.

В ЭКОВАС входит 15 стран — Бенин, Кабо-Верде, Кот-д`Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того, Буркина-Фасо, Мали и Гвинея. Членство трех последних было приостановлено после произошедших там военных переворотов.

На первом саммите, посвященном ситуации в Нигере, прошедшем 30 июля, лидеры ЭКОВАС решили ввести санкции против мятежников в Ниамее: страны объявили о закрытии границ с Нигером и введении запрета на авиасообщение, были прекращены все финансовые операции с республикой, заморожены государственные активы Нигера в центробанках стран союза. Тогда же союз пригрозил военным вмешательством с целью восстановить власть президента Мохамеда Базума, избранного в 2021 году и отстраненного при перевороте 26 июля. Ультиматум исполнен не был.

8 августа делегация представителей сообщества должна была посетить Ниамей, но поднявшие бунт военные в последний момент уведомили, что не смогут их принять.

Какие позиции заняли ведущие игроки

Повстанцы, однако, впустили в страну заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд. 7 августа она в столице Нигера встретилась с представителем мятежников генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками и провела более двух часов в «чрезвычайно откровенных и временами трудных» беседах, о чем сообщила по телефону журналистам. «Мы дали им несколько вариантов, чтобы продолжить разговор, и мы надеемся, что они нас в этом поддержат», — цитирует CNN Нуланд.

Ни задержанный президент Мохамед Базум, ни лидер мятежников генерал Абдурахман Чиани с ней не встретились. 9 августа Чиани встретился с бывшим эмиром нигерийского города Кано Мухаммедом Сануси II. Он выступает против военного разрешения кризиса и приехал в Нигер по собственной инициативе, но после возвращения в Нигерию встретился с президентом и проинформировал его о переговорах. По словам эмира, все нигерийцы и нигерцы должны быть вовлечены в поиск решения, приемлемого для обеих стран.

Евросоюз полностью разделяет позицию ЭКОВАС. Брюссель сразу осудил переворот и заявил, что не признает и не будет признавать путчистов. ЕС пока не ввел санкции против Нигера, но заморозил сотрудничество в области безопасности и свою финансовую поддержку ($554 млн с 2021 по 2024 год). Однако, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, страны ЕС «закладывают основу для введения первых санкций против членов хунты».

Франция, которую новые власти вчера обвинили в том, что ее военные освободили несколько местных террористов с прицелом на дальнейшую интервенцию, также ориентируется на ЭКОВАС. 9 августа французские МИД и Минобороны отвергли обвинения во вмешательстве, подчеркнув, что французские солдаты в Нигере «находятся по просьбе законных властей для борьбы с террористами». «Ни один террорист не был освобожден французскими войсками, которые уже много лет рискуют жизнями, борясь с этим бедствием в Сахеле», — говорится в совместном заявлении ведомств.

Руководство ООН также ссылается на ЭКОВАС: генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш 7 августа выразил «полную поддержку текущим посредническим усилиям».

Почему откладывается военное вмешательство

ЭКОВАС c 1990 года осуществило семь интервенций — в Либерию, Сьерра-Леоне, Гвинею-Бисау, Кот-д'Ивуар, Мали и Гамбию. Цели у операций были разные — как восстановление у власти избранных лидеров, так и борьба с исламистами и содействие гражданскому примирению. В 1997 году странам сообщества пришлось вмешаться в события в Сьерра-Леоне, когда был свергнут законный президент Ахмед Теджан Кабба. Миссии ЭКОВАС удалось восстановить его у власти.

В 2017 году случилась последняя такая интервенция — в Гамбию. Миссия ЭКОВАС была приглашена туда избранным президентом Адамом Барроу, власть которому отказывался передавать предыдущий глава государства Яхья Джамме. В течение трех дней силы ЭКОВАС добились передачи власти; они присутствовали в стране до 2021 года.

Как пишет турецкое агентство Anadolu, активно за вторжение выступает руководство Нигерии, Сенегала, Кот-д`Ивуара и Бенина. Мали и Буркина-Фасо, чье членство в ЭКОВАС было заморожено, наоборот, обещали оказать помощь новым нигерским властям. Против интервенции и власти Алжира, также граничащего с Нигером.

В Нигерии единства в вопросе интервенции нет: против вторжения парламент, от него предостерегают и местные эксперты. В Сьерра-Леоне Нигерия потратила $4 млрд и потеряла около 700 солдат, война продлилась с 1998 по 2002 год, цитирует нигерийская газета The Sun Мада Юсуфа, генерального директора Центра продвижения частного предпринимательства (Centre for the Promotion of Private Enterprise). «Проведение военной операции в Нигере обойдется Нигерии минимум в $2 млрд в год, принимая во внимание преобладающую геополитическую динамику в Сахеле. В настоящее время будет трудно справиться с такими огромными финансовыми обязательствами, не создавая серьезной нагрузки на финансовые операции и валютные резервы», — предупредил Юсуф. Нигерия из всех стран Западной Африки обладает наиболее боеспособной армией общей численностью 143 тыс. человек, согласно справочнику The Military Balance 2023.

Что известно о вооруженных силах Нигера

Вооруженные силы Нигера имеют боевой опыт и относительно хорошо обучены, тренинги проводили Франция, Италия и США, с американскими военными проводились совместные операции, указано в The Military Balance. Возможности их развертывания за пределами соседних стран без внешней поддержки ограничены. Ведя операции в суровых условиях, нигерская армия продемонстрировала устойчивость и маневренность. Но нигерские части, как правило, недостаточно оснащены и не имеют нужных ресурсов.

По подсчетам The Military Balance, вооруженные силы Нигера насчитывают 33,1 тыс. человек (33 тыс. — сухопутная армия и 100 — военно-воздушные силы) при населении 26,2 млн. Еще 24,5 тыс. — это жандармерия и военизированные формирования. Они обладают следующими вооружениями: около 280 боевых бронированных машин,

14 безоткатных орудий,

более 40 артиллерийских орудий,

39 единиц противовоздушной обороны,

два боевых самолета и четыре военных вертолета.

США считают спецподразделения Нигера одними из лучших в Западной Африке, и после того, как военачальники Мали и Буркина-Фасо добились вывода западных войск, Вашингтон рассматривал Нигер как преграду воинствующим экстремистам, пишет The Wall Street Journal. Главным партнером США со стороны Нигера был начальник Генерального штаба Нигера Мусса Салау Барму, переговоры с которым провела Нуланд. Он несколько десятилетий сотрудничал с американскими военными, проходил обучение в США.

Меньше чем за шесть недель до того, как повстанцы заблокировали резиденцию президента Базума, американские военные опубликовали фотографию, на которой Барму с улыбкой обнимает главу Командования специальных операций армии США генерал-лейтенанта Джонатана Брагу на авиабазе в Ниамее, отметила The Wall Street Journal. Если к США Барму выражал симпатию, то с бывшей метрополией, Францией, дел стремился не иметь. По словам генерала, которые приводит издание, в 2021 году он устроил новогоднюю вечеринку в своем доме в Ниамее, пригласив американских и британских, но не французских офицеров. Барму возмущается практикой Франции проводить собственные операции против групп боевиков, не консультируясь с нигерскими командирами.

Что происходит внутри страны

7 августа военные назначили гражданского премьер-министра Али Махамана Ламина Зейна. Прежде он был представителем Африканского банка развития в столице Чада Нджамене, а ранее занимал ту же должность в Кот-д'Ивуаре и Габоне.

Президент Базум с женой и сыном по-прежнему удерживается в президентском дворце в тяжелых условиях, пишет Associated Press. Питаются они рисом и консервами, неделю у них нет электричества. Но, как отмечает CNN, нет его и в большей части страны, так как поставляется оно в основном из Нигерии, которая прервала поставки после переворота.

На этой неделе у Базума появился первый публичный защитник. Бывший лидер повстанцев-туарегов Рисса Аг Була создал политическое движение «Совет сопротивления во имя Республики», цель которого — восстановление власти избранного президента. Движение, пишет Reuters, направлено на «поддержание международных усилий по восстановлению конституционного порядка в Нигере».