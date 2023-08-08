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Переворот в Нигере ,  
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Мятежники в Нигере перебросили войска после истечения ультиматума

CNN: мятежники в Нигере перебросили войска к столице после окончания срока ультиматума
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Переворот в Нигере
Нигерская хунта проигнорировала требование ЭКОВАС вернуть власть президенту и укрепила дислоцированные в столице войска. Но страны — соседи Нигера отложили интервенцию, чтобы лучше подготовиться, узнала ранее WSJ
Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters
Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Вооруженные силы Нигера перебрасывают в столицу Ниамей подкрепления для подготовки к возможной интервенции после того, как истек срок ультиматума регионального союза ЭКОВАС с требованием уступить власть. Об этом пишет CNN со ссылкой на военный источник.

Конвой из примерно 40 пикапов прибыл вечером 6 августа с военнослужащими из других частей страны.

Ультиматум был выдвинут 30 июля сроком на одну неделю, он содержал требования восстановить конституционный порядок в стране и освободить президента Мохамеда Базума, пригрозив в ином случае силовым вмешательством в ситуацию.

Как отмечает CNN, спустя неделю никаких признаков перемен в политической ситуации не видно, местонахождение президента неизвестно, а хунта по-прежнему руководит страной, объявив к тому же о закрытии воздушного пространства из-за возможного вторжения.

ЭКОВАС — региональный союз 15 государств Западной Африки. В него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство последних трех приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов).

По сведениям The Wall Street Journal, интервенцию отложили, так как страны ЭКОВАС, хотя и согласовали план действий, не успели подготовиться. «На данный момент нам нужно наращивать численность наших подразделений, прежде чем принимать участие в такой военной акции. Успех любой военной акции зависит от хорошей подготовки», — сказал собеседник WSJ.

Власти Италии подчеркнули, что Западу не стоит осуществлять военное вмешательство в происходящее, поскольку это будет выглядеть как новая колонизация. «Любая военная инициатива Запада должна быть исключена», — отметил глава МИДа Антонио Таяни. Франция уже отвергла подозрения нигерской хунты в планах интервенции.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Нигер переброска войск военный переворот ЭКОВАС
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