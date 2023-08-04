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Страны Западной Африки согласовали план интервенции в Нигере

Страны ЭКОВАС согласовали план интервенции в Нигере
Мятежникам дали время до воскресенья, 6 августа, чтобы восстановить порядок в стране, в противном случае туда могут ввести войска, сообщает Reuters
Ниамей, Нигер
Ниамей, Нигер (Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters)

Главы оборонных ведомств стран Западной Африки согласовали план интервенции в Нигере; мятежникам дали время до воскресенья, 6 августа, чтобы восстановить порядок в стране, в противном случае туда могут ввести войска, сообщает Reuters.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввело санкции и предупредило о возможности силового решения в качестве крайней меры, если не будет восстановлена власть свергнутого президента Мохамеда Базума.

ЭКОВАС не разглашает детали плана, решение о возможности вмешательства будут принимать главы государств блока, заявил комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах.

«Все элементы любого возможного вмешательства были проработаны, включая необходимые ресурсы и то, как и когда мы собираемся развернуть силы», — пояснил он в завершение трехдневной встречи в столице Нигерии Абудже.

Накануне ЭКОВАС направило делегацию в Нигер для поиска мирного решения, но источник агентства в ней сообщил, что встреча в аэропорту с представителями военной хунты не дала результата. По словам Мусаха, участникам переворота предоставлена возможность «повернуть вспять то, что они совершили».

В конце июля в Нигере военные свергли президента, а глава президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером страны.

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Лидеры государств Западной Африки пригрозили ввести войска, если мятежники не вернут Базума к власти. Буркина-Фасо и Мали, где ранее также произошли перевороты, в ответ предупредили, что расценят интервенцию в соседнюю страну как объявление войны.

Базум в колонке для The Washington Post обратился к США и международному сообществу с просьбой помочь восстановить порядок в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя просьбу свергнутого нигерского лидера, заявил, что «вряд ли вмешательство каких-то внерегиональных сил способно изменить ситуацию к лучшему». По его словам, в Кремле очень внимательно следят за ситуацией в этой стране и обеспокоены «той напряженностью, которая возникает сейчас в регионе». «Мы по-прежнему выступаем за скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло без ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней», — подчеркнул Песков.

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Теги
Елена Чернышова
Нигер военный переворот интервенция
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