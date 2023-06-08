Экс-генсек НАТО не исключил размещения войск ряда стран блока на Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предположил, что некоторые страны альянса могут пожелать разместить войска на Украине, если государства блока, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите в Вильнюсе, его слова приводит The Guardian.

Об этом Расмуссен сказал после заявления нынешнего генсека Йенса Столтенберга о том, что НАТО в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора (согласно этой статье, коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов блока будет рассматриваться как нападение на всех членов) дает полноценные гарантии безопасности только своим полноправным членам, хотя вопрос о гарантиях для Киева будет включен в повестку.

«Если НАТО не сможет договориться о четком пути для Украины, существует вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке», — заявил Расмуссен. Он отметил, что Польша, в частности, «очень заинтересована в оказании конкретной помощи» Киеву, а за ней могут последовать страны Балтии. Среди мер экс-генсек не исключил отправку войск.

«Мы не должны недооценивать польские чувства, поляки чувствуют, что Западная Европа слишком долго не прислушивалась к их предостережениям против истинно русского менталитета», — считает он. Обращение Украины за такой военной помощью Расмуссен назвал «абсолютно законным».

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