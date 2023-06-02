Кремль увидел неготовность Киева к диалогу в призыве Зеленского к НАТО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08) Инвестиции, 01 июн, 16:41 Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03) Инвестиции, 01 июн, 16:41
Власти отменили поезд из Белгорода в Шебекинский округ из-за обстрелов Политика, 15:12
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 15:10
Германия заявила, что Россия «подвела черту» в сокращениях дипломатов Политика, 15:04
Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ Экономика, 14:59
В России построили пикап на базе Lada Niva Travel Авто, 14:59
НКР повысило рейтинг «АльфаСтрахование-Жизнь» с AA+.ru до AAA.ru Кредитные рейтинги, 14:57
Умер заслуженный тренер России по биатлону Вячеслав Щеглов Спорт, 14:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
С Марса запустят прямую трансляцию. Что покажут и где смотреть Life, 14:56
Инфаркт от перца: чем может быть опасна острая еда Pro, 14:54
В Кремле отреагировали на призыв Орбана не допустить контрнаступления ВСУ Политика, 14:54
Red Wings перенесла запуск прямых рейсов в Грузию Бизнес, 14:54
Минобороны заявило о 29 сбитых в зоне военной операции беспилотниках Политика, 14:43
Кремль увидел неготовность Киева к диалогу в призыве Зеленского к НАТО Политика, 14:40
Песков заявил об «определенных нюансах» в подходе Армении по Украине Политика, 14:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль увидел неготовность Киева к диалогу в призыве Зеленского к НАТО

Песков: призыв Зеленского дать Украине членство в НАТО говорит о неготовности к диалогу
Расширение НАТО за счет Украины исключено, заявил Дмитрий Песков. Он напомнил, что стремление не допустить такого исхода событий является одной из целей спецоперации. Зеленский накануне просил принять Украину в НАТО этим летом
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Призыв президента Украины Владимира Зеленского предоставить стране членство в НАТО говорит о том, что Киев не готов «решать проблемы за столом переговоров». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Россия будет добиваться выполнения своих задач. Россия будет добиваться обеспечивания своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное приближение к нашим границам, в том числе через Украину в НАТО», — подчеркнул Песков.

По словам представителя президента, расширение блока «является одним из главных раздражителей» для Москвы, и это понимают многие страны Европы. «Но, к сожалению, музыку в НАТО заказывает Вашингтон», — добавил он, назвав европейские государства «послушными инструментами в этом оркестре».

Накануне Зеленский выступил на саммите Европейского политического общества в Кишиневе, он вновь говорил о вступлении Украины в НАТО. Зеленский отмечал, что надежды граждан страны на вступление в альянс становятся «все более и более отдаленными», а потому, по его словам, принять это решение нужно уже этим летом. Очередной саммит НАТО запланирован на 11–12 июля, он состоится в Вильнюсе.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года, сразу после референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В апреле генсек блока Йенс Столтенберг заявил о договоренности среди стран-участниц о том, что Украина станет членом НАТО. Первоочередная цель союзников по блоку, по его словам, — «обеспечить победу Украины». Он также заявил, что после завершения конфликта Киев должны обладать «средствами сдерживания для предотвращения новых нападений».

Читайте на РБК Pro
NVIDIA побеждает в гонке ИИ. Чем выделяется производитель видеокарт
На маркетплейсах — алый океан. Какую стратегию выбрать, чтобы не утонуть
Чувствую себя на 30: как внутренний возраст помогает дольше не стареть
10 рекомендаций как работать с персональными данными по новым правилам

Кремль называл целью спецоперации на Украине стремление предотвратить вступление страны в Североатлантический альянс. О том, что одной из целей Москвы является нейтральный статус Украины — чтобы «с ее территории никогда не исходила угроза», — говорил также президент России Владимир Путин.

Кремль увидел неготовность Киева к диалогу в призыве Зеленского к НАТО
Кремль увидел неготовность Киева к диалогу в призыве Зеленского к НАТО

Авторы
Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Наталья Демченко Наталья Демченко
Дмитрий Песков НАТО Украина Владимир Зеленский
Материалы по теме
Глава НАТО призвал страны альянса нарастить производство боеприпасов
Политика
В батальоне «Крым» заявили об использовании Украиной тактики НАТО
Политика
Блинкен назвал задачу НАТО в контрнаступлении Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter