Кремль увидел неготовность Киева к диалогу в призыве Зеленского к НАТО

Песков: призыв Зеленского дать Украине членство в НАТО говорит о неготовности к диалогу

Расширение НАТО за счет Украины исключено, заявил Дмитрий Песков. Он напомнил, что стремление не допустить такого исхода событий является одной из целей спецоперации. Зеленский накануне просил принять Украину в НАТО этим летом

Владимир Зеленский (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Призыв президента Украины Владимира Зеленского предоставить стране членство в НАТО говорит о том, что Киев не готов «решать проблемы за столом переговоров». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Россия будет добиваться выполнения своих задач. Россия будет добиваться обеспечивания своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное приближение к нашим границам, в том числе через Украину в НАТО», — подчеркнул Песков.

По словам представителя президента, расширение блока «является одним из главных раздражителей» для Москвы, и это понимают многие страны Европы. «Но, к сожалению, музыку в НАТО заказывает Вашингтон», — добавил он, назвав европейские государства «послушными инструментами в этом оркестре».

Накануне Зеленский выступил на саммите Европейского политического общества в Кишиневе, он вновь говорил о вступлении Украины в НАТО. Зеленский отмечал, что надежды граждан страны на вступление в альянс становятся «все более и более отдаленными», а потому, по его словам, принять это решение нужно уже этим летом. Очередной саммит НАТО запланирован на 11–12 июля, он состоится в Вильнюсе.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года, сразу после референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В апреле генсек блока Йенс Столтенберг заявил о договоренности среди стран-участниц о том, что Украина станет членом НАТО. Первоочередная цель союзников по блоку, по его словам, — «обеспечить победу Украины». Он также заявил, что после завершения конфликта Киев должны обладать «средствами сдерживания для предотвращения новых нападений».

Кремль называл целью спецоперации на Украине стремление предотвратить вступление страны в Североатлантический альянс. О том, что одной из целей Москвы является нейтральный статус Украины — чтобы «с ее территории никогда не исходила угроза», — говорил также президент России Владимир Путин.