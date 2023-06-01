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Блинкен назвал задачу НАТО в контрнаступлении Украины

Госсекретарь США Блинкен: НАТО увеличит помощь Украине для успешного контрнаступления
О предстоящем контрнаступлении ВСУ власти США и Украины говорят уже несколько месяцев. По словам Блинкена, на саммите НАТО в Вильнюсе альянс объявит о дополнительной помощи Украине для успешного наступления ВСУ
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Лидеры стран-членов НАТО на саммите в Вильнюсе должны объявить о значительном пакете военной помощи Украине для успешного контрнаступления ВСУ, заявил на пресс-конференции в Осло госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В Вильнюсе, где лидеры встретятся на саммите, мы и наши украинские друзья можем ожидать очень мощный пакет политической и практической помощи <...> Наш немедленный фокус в наращивании до максимума нашей поддержки Украине в свете ее контрнаступления, нацеленного на возвращение отошедших России за последний год четверти ее территорий», — сказал он.

Госсекретарь также отметил, что главы государств и правительств стран НАТО будут обсуждать, в частности, способы усиления сотрудничества альянса с Украиной. «В фокусе нашего пристального внимания меры, которые позволят нам еще больше укреплять отношения между Украиной и НАТО и продолжить приводить Украину к стандартам Североатлантическим альянсом и к совместимости с ним <...>, равно как и укреплять политические отношения между НАТО и Украиной», — подчеркнул дипломат.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в сентябре подал заявку о вступлении Украины в НАТО в ускоренном порядке. В мае 2023-го он заявил, что рассчитывает услышать на саммите НАТО в Вильнюсе «нечто большее, чем об «открытых дверях» альянса».

В свою очередь генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло заявил, что НАТО пока не приняла решений по поводу гарантий безопасности для Украины, но считает главным, чтобы Киев одержал победу в конфликте. «Первое и самое главное для НАТО в контексте Украины — это обеспечить, чтобы она выиграла войну. <...> На [июльском] саммите в Вильнюсе, я абсолютно уверен, главным вопросом станет поддержка Украины и расширение направляемой ей конкретной военной помощи», — подчеркнул генсек.

О предстоящем контрнаступлении ВСУ власти США и Украины говорят уже несколько месяцев. О том, что контрнаступление начнется в ближайшее время, в конце мая заявлял командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский, а также секретарь Совета по нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов. Последний отмечал, что это может произойти «завтра или через неделю», но конкретные даты, по его словам, называть нельзя.

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби накануне заявил, что Украина собирается начать контрнаступление летом. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что контрнаступление уже началось и проводятся «отдельные операции».

Российские военные отслеживают заявления о контрнаступлении Украины и учитывают их при планировании военной операции, заявляли в Кремле. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказывался комментировать данные о том, что украинское контрнаступление уже началось, и переадресовал вопросы в Минобороны. В военном ведомстве в середине мая сообщали о попытках наступательных действий по всей линии боевого соприкосновения на соледарском направлении, но все атаки, как заявляли в министерстве, были отражены.

Блинкен назвал задачу НАТО в контрнаступлении Украины
Блинкен назвал задачу НАТО в контрнаступлении Украины

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Энтони Блинкен НАТО военная помощь Военная операция на Украине
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