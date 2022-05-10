Берлин заявил о планах «навсегда» отказаться от энергоресурсов из России
Германия в будущем полностью и навсегда откажется от энергоносителей из России. Об этом на совместной конференции с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой заявила глава немецкой дипломатии Анналена Бербок, передает FAZ.
«Мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — сказала она.
Бербок также заявила, что никаких договоренностей с Россией за спиной Украины быть не может. Кроме того, она обещала Киеву поддержку по вступлению в ЕС, подчеркнув, что «никакой кратчайший путь» здесь невозможен.
Бербок стала первым членом кабмина ФРГ, посетившим Украину после начала 24 февраля российской спецоперации. В середине апреля газета Bild сообщила, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также хотел приехать в Киев, но лидер Украины Владимир Зеленский отказался его принять. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал отказ раздражающим. Он также заявил, что позиция украинских властей по отношению к Штайнмайеру мешает приезду канцлера в Киев. Позже Зеленский созвонился со Штайнмайером, и, по информации немецкой стороны, политики «устранили раздражающие факторы, которое были в прошлом».
С начала спецоперации страны ЕС ввели пять пакетов санкций против Москвы. Ограничения затронули в том числе первых лиц государства, крупные промышленные и финансовые организации, резервы ЦБ и поставки некоторых видов энергоресурсов. При этом импорта российских нефти и газа санкции не коснулись.
8 мая страны «Большой семерки» (G7), куда входит Германия, договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести вслед за США эмбарго. В Минэкономики Германии ранее отмечали, что отказ от российской нефти станет «тяжелым бременем», однако указали на готовность пойти на этот шаг.
Шольц ранее указывал, что санкции против России могут быть отменены только после согласования с Украиной. «Мы сможем и собираемся отменять наши санкции только по согласованию с Украиной. Думаю, в Кремле многие этого еще не осознали. Для России это имеет разрушительные последствия», — говорил он.