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Страны G7 обязались отказаться от российской нефти

Германия, Франция, Италия и другие страны G7 откажутся от нефти из России, говорится в совместном заявлении лидеров. Они сделали его после онлайн-встречи с Зеленским. Ранее в Берлине назвали такой сценарий «тяжелым бременем»
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Газпром нефть RU000A0ZYXV9 ₽940,94 +1% Купить
«Роснефть» ROSN ₽392,3 -1,18% Купить
Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Все страны «Большой семерки» (G7: Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония и США) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести вслед за США эмбарго для сокращения доходов бюджета России, говорится в сообщении Белого дома.

«Это сильно ударит по главной артерии экономики Путина и лишит его прибыли», необходимой для финансирования военной операции, сказано в сообщении.

Как заверила президентская администрация, эти меры примут в соответствии с требованиями права и процедурами каждого партнера.

Белый дом опубликовал заявление лидеров G7, в нем говорится, что процесс отказа от российской нефти будет проведен «своевременно и упорядоченно», с гарантией обеспечения поставок от альтернативных экспортеров по приемлемым ценам. Это, согласно резолюции, планируется обеспечить в том числе за счет сокращения зависимости от ископаемого топлива и перехода на экологически чистую энергию.

Венгрия пообещала не допустить введения ЕС эмбарго на нефть из России
Политика
Фото:Laszlo Balogh / Reuters

Об этом решении США сообщили после разговора американского президента Джо Байдена и лидеров стран G7 с украинским президентом Владимиром Зеленским. Белый дом подчеркнул, что во время беседы стороны обсудили «укрепление позиций Украины на поле боя и за столом переговоров», заявив, что последствия санкций «сведут на нет экономические достижения России за последние 15 лет».

США ввели эмбарго на поставки нефти и газа из России в начале марта, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель затем заявил, что европейским странам будет труднее решиться на аналогичный шаг из-за большей доли российского импорта. «Говорить «я не буду делать то, чего я уже не делаю» — это не имеет большого значения», — отметил дипломат.

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Ранее в Минэкономики Германии сочли, что отказ от российской нефти станет «тяжелым бременем», однако указали на готовность пойти на этот шаг. Японские власти отмечали, что нефть является труднозаменимым ресурсом и немедленного прекращения поставок из России не будет.

Еврокомиссар назвал сроки введения полного эмбарго на российскую нефть
Бизнес
Фото:Oleg Nikishin / Getty Images

Евросоюз ввел пять пакетов ограничительных мер против России, пока в них не было нефтяного эмбарго, но приняты ограничения на поставки российского угля. Европейские страны пока не могут прийти к консенсусу по вопросу запрета на покупку российской нефти — в частности, против выступает Венгрия.

«Мы этого не допустим, потому что никому не можем позволить разрушить результаты многолетних усилий венгерского народа, наш самоотверженный труд», — сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Венгерский премьер Виктор Орбан сравнил планы по нефтяному эмбарго с «атомной бомбой, которую хотят сбросить» на экономику Венгрии. По его данным, чтобы перестроить венгерский энергетический сектор, нужны «годы».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
нефть поставки нефти российская нефть США G7 санкции Германия Франция Великобритания Италия Канада Япония ...
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