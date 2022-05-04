Шольц назвал проблемой отказ Штайнмайеру в посещении Киева

Канцлер также говорил, что отказ принять Штайнмайера является раздражающим и препятствует его поездке в Киев. Украинские власти считают визит президента Германии нежелательным из-за его связей с Россией

Олаф Шольц и Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Guido Bergmann / Bundesregierung via Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает проблемой ситуацию с отказом в посещении Киева президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру, передает Allgemeine Zeitung.

«То, что президента Федеративной Республики отказались приглашать, является проблемой. И это стоит на повестке», — сказал Шольц.

В середине апреля газета Bild сообщила, что Штайнмайер хотел приехать в Киев, но президент Украины Владимир Зеленский отказался от его инициативы. Сам президент Германии подтвердил эту информацию и сообщил, что должен был поехать в украинскую столицу с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии, но «в Киеве этого не хотели».

Шольц назвал отказ принять Штайнмайера на Украине раздражающим. Он также заявил, что позиция украинских властей по отношению к Штайнмайеру мешает приезду канцлера в Киев, но напомнил, что был на Украине незадолго до начала спецоперации, в середине февраля, и созванивается с Зеленским. Шольц подчеркнул, что Берлин оказывает Украине финансовую и военную помощь, а также может стать гарантом ее безопасности.

Штайнмайера ранее критиковал посол Украины в Берлине Андрей Мельник, который счел связи с Россией для германского президента «чем-то фундаментальным, даже священным». После того Штайнмайер заявил, что Европа провалила попытку построить общий европейский дом с участием России, и назвал ошибочной свою поддержку «Северного потока-2».

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Штайнмайер неоднократно выступал за сотрудничество с Россией, которое, по его мнению, необходимо для прочного мирного порядка на континенте, и отмечал, что с Россией необходимо сохранить связи. При этом в середине февраля 2022 года он призвал российского президента Владимира Путина «развязать петлю на шее Украины».

Штайнмайер до назначения на пост президента в 2017 году возглавлял германский МИД. Он активно участвовал в урегулировании ситуации на востоке Украины: так, в его честь была названа формула Штайнмайера, которая была согласована в 2019 году и описывала порядок введения особого статуса для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Он также отмечал, что ни одна страна так, как Украина после 2014 года, так не повлияла на его работу.