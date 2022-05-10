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Глава МИД Германии прибыла на Украину

Анналена Бербок в Буче
Анналена Бербок в Буче (Фото: Andreas Stein / dpa / Global Look Press)

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с визитом на Украину, перед встречей с украинским коллегой Дмитрием Кулебой она посетила Бучу в Киевской области, сообщает Zeit.

Бербок сопровождает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Глава МИД Германии поговорила с жителями Бучи, осведомилась о положении дел в городе. После посещения Бучи Бербок направится в Киев, где в ходе визита встретится с Кулебой. По данным издания, она также планирует в течение дня вновь открыть посольство Германии в Киеве, закрытое с середины февраля.

Визит Бербок стал первым посещением Украины представителем федерального правительства ФРГ с начала военной операции России. До этого, отмечает Zeit, в Киеве побывал председатель «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц. 8 мая в Киев приезжала глава бундестага Бербель Бас, в ходе визита она планировала почтить память всех жертв Второй мировой войны и провести политические переговоры.

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О предстоящем визите Бербок на Украину сообщил 5 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, это стало результатом разговора президентов Германии и Украины Франка-Вальтера Штайнмайера и Владимира Зеленского, в котором стороны устранили «раздражающие факторы, которые были в прошлом». 

В апреле Штайнмайер собирался посетить Украину вместе с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии с целью продемонстрировать «общеевропейскую солидарность» с Украиной. Однако украинские власти отказали президенту ФРГ в визите. По данным немецкой газеты Bild, причиной отказа стали его «тесные связи» с Россией и поддержка проекта газопровода «Северный поток-2».

После этого канцлер Германии Шольц отказался приезжать в Киев, пока там не побывает президент. Шольца критикуют за то, что в отличие от многих других западных лидеров он еще не ездил в Киев, отмечал Tagesschau. Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что тот факт, что с начала военной операции на Украине в стране не побывал ни один представитель федерального правительства ФРГ, указывает на «вялость немецкой политики».

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В начале мая Зеленский пригласил Шольца посетить Киев 9 мая. «Он [Шольц] может сделать этот очень мощный политический шаг и приехать сюда, в Киев, 9 мая. Я не буду объяснять значение этого, я думаю, вы достаточно образованны, чтобы понять почему», — заявил Зеленский. Шольц в Киев так и не приехал.

Германия в конце января эвакуировала семьи дипломатов из Киева, а в середине февраля призвала своих граждан покинуть Украину и перенесла генконсульство из Днепра во Львов. 

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