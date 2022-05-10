Глава МИД Германии прибыла на Украину

Анналена Бербок в Буче (Фото: Andreas Stein / dpa / Global Look Press)

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с визитом на Украину, перед встречей с украинским коллегой Дмитрием Кулебой она посетила Бучу в Киевской области, сообщает Zeit.

Бербок сопровождает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Глава МИД Германии поговорила с жителями Бучи, осведомилась о положении дел в городе. После посещения Бучи Бербок направится в Киев, где в ходе визита встретится с Кулебой. По данным издания, она также планирует в течение дня вновь открыть посольство Германии в Киеве, закрытое с середины февраля.

Визит Бербок стал первым посещением Украины представителем федерального правительства ФРГ с начала военной операции России. До этого, отмечает Zeit, в Киеве побывал председатель «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц. 8 мая в Киев приезжала глава бундестага Бербель Бас, в ходе визита она планировала почтить память всех жертв Второй мировой войны и провести политические переговоры.

О предстоящем визите Бербок на Украину сообщил 5 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, это стало результатом разговора президентов Германии и Украины Франка-Вальтера Штайнмайера и Владимира Зеленского, в котором стороны устранили «раздражающие факторы, которые были в прошлом».

В апреле Штайнмайер собирался посетить Украину вместе с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии с целью продемонстрировать «общеевропейскую солидарность» с Украиной. Однако украинские власти отказали президенту ФРГ в визите. По данным немецкой газеты Bild, причиной отказа стали его «тесные связи» с Россией и поддержка проекта газопровода «Северный поток-2».

После этого канцлер Германии Шольц отказался приезжать в Киев, пока там не побывает президент. Шольца критикуют за то, что в отличие от многих других западных лидеров он еще не ездил в Киев, отмечал Tagesschau. Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что тот факт, что с начала военной операции на Украине в стране не побывал ни один представитель федерального правительства ФРГ, указывает на «вялость немецкой политики».

Читайте на РБК Pro Pro Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Инструкции Pro Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Инструкции Pro Как меняется актуальность цифровых активов и валют Как меняется актуальность цифровых активов и валют Статьи Pro Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Прогнозы Pro Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Статьи Pro ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций Прогнозы Pro Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Инструкции Pro Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа» Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа» Статьи

В начале мая Зеленский пригласил Шольца посетить Киев 9 мая. «Он [Шольц] может сделать этот очень мощный политический шаг и приехать сюда, в Киев, 9 мая. Я не буду объяснять значение этого, я думаю, вы достаточно образованны, чтобы понять почему», — заявил Зеленский. Шольц в Киев так и не приехал.

Германия в конце января эвакуировала семьи дипломатов из Киева, а в середине февраля призвала своих граждан покинуть Украину и перенесла генконсульство из Днепра во Львов.