Зеленский поговорил со Штайнмайером после отмены его визита в Киев

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Lloyd's List узнал о продаже «Совкомфлотом» трети судов из-за санкций Бизнес, 18:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:56
Габулов ушел с поста гендиректора «Химок» за три тура до конца чемпионата Спорт, 17:54
Зеленский призвал страны взять шефство над регионами Украины Политика, 17:52
Криптобиржа Binance выделила $500 млн Илону Маску на покупку Twitter Крипто, 17:51
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 17:47
Теннисистка Александрова не смогла пробиться в финал турнира в Мадриде Спорт, 17:37
Минздрав зарегистрировал препарат от COVID «Миробивир» Общество, 17:29
Чили потребовала путевку на ЧМ из-за поддельных данных игрока Эквадора Спорт, 17:25
Япония введет санкции против 140 россиян Политика, 17:23
Times сообщила о решении долговой проблемы, мешающей продаже «Челси» Спорт, 17:22
Отцы из прошлого: существует ли телегония на самом деле Социальная экономика, 17:20
Синоптики предупредили москвичей об аномальном холоде и дожде 9 мая Общество, 17:19
Мозаика, мосты и работа по дому: как восстановить силы после тяжелого дня РБК и ГАЛС, 17:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский поговорил со Штайнмайером после отмены его визита в Киев

Разговор между Зеленским и Штайнмайером помог преодолеть «раздражающие факторы» в отношениях двух стран. В середине апреля Штайнмайер заявил, что хотел поехать на Украину, однако ему соощили, что в Киеве ему рады не будут
Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Bundesregierung / Getty Images)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба президента Германии.

«Оба лидера назвали разговор очень важным и очень хорошим. Раздражающие факторы, которое были в прошлом, устранены. Оба президента договорились оставаться в тесном контакте», — говорится в сообщении.

Штайнмайер намеревался посетить Киев в апреле вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Визит, который состоялся без Штайнмайера, должен был продемонстрировать «общеевропейскую солидарность» с Украиной.

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выехали к Зеленскому в Киев
Политика

Однако, как сообщил сам Штайнмайер, «в Киеве этого не хотели». По словам президента, он «не был готов» к такой реакции властей Украины.

По данным источников Bild, причиной для отказа принять Штайнмайера в Киеве стали «тесные связи» президента Германии с Россией в последние годы, а также его поддержка проекта газопровода «Северный поток-2».

Канцлер Германии Олаф Шольц после этого заявил, что решение Киева «вызывает раздражение» и правильнее было бы принять Штайнмайера. 4 мая Шольц заявил в интервью ZDF, что сам также не может приехать в Киев, пока там не побывает президент Штайнмайер. «То, что президента Федеративной Республики отказались приглашать, является проблемой. И это стоит на повестке», — сказал Шольц. Он напомнил, что Берлин оказывает Киеву финансовую и военную помощь и может стать потенциальным гарантом ее безопасности. «Нельзя сказать: президент не может приехать», — заключил канцлер.

Читайте на РБК Pro
Pro
Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций
Статьи
Pro
Фото: Carlo Allegri / Getty Images Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности
Инструкции
Pro
Бизнес на связи: как в кризис отвечать на сложные вопросы клиентов
Инструкции
Pro
Фото: Andrew Neel / Pexels Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов
Инструкции
Pro
Фото: Pexels Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности
Кейсы
Pro
Фото: Stuart Ramson / AP Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться
Статьи

Посол Украины назвал Шольца «оскорбленной колбасой»
Политика
Андрей Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник после этого назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «оскорбленной печеночной колбасой». Ранее дипломат критиковал Германию за то, что с начала боевых действий на Украине не побывал ни один представитель федерального правительства страны. По его мнению, это указывает на «вялость немецкой политики». Посол уточнил, что его критика касается не лично Шольца, а всего правительства ФРГ. В ситуации, в которой оказалась Украина, необходимы быстрые решения, но «Германия еще борется сама с собой», считает посол Украины.

В 2021 году Штайнмайер публично говорил о том, что нужно поддерживать связи с Россией, несмотря на сложные отношения с западными странами и присоединение Крыма.

Однако в середине февраля 2022 года, до начала спецоперации, Штайнмайер заявил, что в Восточной Европе растет риск войны из-за России, и призвал президента Владимира Путина «развязать петлю на шее Украины». В начале апреля он назвал ошибкой поддержку «Северного потока-2». «Мы провалили попытку включить Россию в общую архитектуру безопасности», — сказал Штайнмайер.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Франк-Вальтер Штайнмайер Владимир Зеленский переговоры Украина
Материалы по теме
Шольц назвал препятствием для визита в Киев отказ принять Штайнмайера
Политика
В Минэкономики Германии допустили дефицит бензина при нефтяном эмбарго
Экономика
Германия заявила о готовности поддержать эмбарго на российскую нефть
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter