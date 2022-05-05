Зеленский поговорил со Штайнмайером после отмены его визита в Киев
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба президента Германии.
«Оба лидера назвали разговор очень важным и очень хорошим. Раздражающие факторы, которое были в прошлом, устранены. Оба президента договорились оставаться в тесном контакте», — говорится в сообщении.
Штайнмайер намеревался посетить Киев в апреле вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Визит, который состоялся без Штайнмайера, должен был продемонстрировать «общеевропейскую солидарность» с Украиной.
Однако, как сообщил сам Штайнмайер, «в Киеве этого не хотели». По словам президента, он «не был готов» к такой реакции властей Украины.
По данным источников Bild, причиной для отказа принять Штайнмайера в Киеве стали «тесные связи» президента Германии с Россией в последние годы, а также его поддержка проекта газопровода «Северный поток-2».
Канцлер Германии Олаф Шольц после этого заявил, что решение Киева «вызывает раздражение» и правильнее было бы принять Штайнмайера. 4 мая Шольц заявил в интервью ZDF, что сам также не может приехать в Киев, пока там не побывает президент Штайнмайер. «То, что президента Федеративной Республики отказались приглашать, является проблемой. И это стоит на повестке», — сказал Шольц. Он напомнил, что Берлин оказывает Киеву финансовую и военную помощь и может стать потенциальным гарантом ее безопасности. «Нельзя сказать: президент не может приехать», — заключил канцлер.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник после этого назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «оскорбленной печеночной колбасой». Ранее дипломат критиковал Германию за то, что с начала боевых действий на Украине не побывал ни один представитель федерального правительства страны. По его мнению, это указывает на «вялость немецкой политики». Посол уточнил, что его критика касается не лично Шольца, а всего правительства ФРГ. В ситуации, в которой оказалась Украина, необходимы быстрые решения, но «Германия еще борется сама с собой», считает посол Украины.
В 2021 году Штайнмайер публично говорил о том, что нужно поддерживать связи с Россией, несмотря на сложные отношения с западными странами и присоединение Крыма.
Однако в середине февраля 2022 года, до начала спецоперации, Штайнмайер заявил, что в Восточной Европе растет риск войны из-за России, и призвал президента Владимира Путина «развязать петлю на шее Украины». В начале апреля он назвал ошибкой поддержку «Северного потока-2». «Мы провалили попытку включить Россию в общую архитектуру безопасности», — сказал Штайнмайер.