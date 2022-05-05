Шольц допустил снятие санкций с России только по согласованию с Украиной

Канцлер отметил, что только Украина может ввести переговоры с Россией по мирному соглашению. В Госдепе ранее допускали, что смягчение санкций войдет в мирный договор Москвы и Киева

Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Санкции против России могут быть отменены только после согласования с Украиной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Stern.

«Мы сможем и собираемся отменять наши санкции только по согласованию с Украиной. Думаю, в Кремле многие этого еще не осознали. Для России это имеет разрушительные последствия», — сказал он (цитата по Focus).

Канцлер добавил, что только Украина может вести переговоры с Россией по мирному соглашению и «никто другой». «Не должно быть так, чтобы другие принимали решение за Украину или об Украине», — заявил Шольц.

Ранее в Вашингтоне также связывали отмену санкций с решением Киева. Если Украина решит, что это приведет к концу боевых действий, «если для этого нужно будет снять санкции — то конечно», говорил глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Замгоссекретаря Хосе Фернандес отмечал, что смягчение ограничений против России может быть включено в российско-украинское мирное соглашение, и они вводятся «с пониманием, что, если необходимо, они могут быть сняты».

Другие официальные лица США и Европы, в частности главы МИД Германии и Британии, называли условиями снятия санкций прекращение огня и вывод войск с территории Украины.

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В конце марта заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх, который участвовал в разработке санкций, заявил, что Вашингтон даже близко не подошел к снятию ограничений. Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс указывала, что отменить ограничения, наложенные на российских бизнесменов, будет крайне сложно.

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