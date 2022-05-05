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Война санкций ,  
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Шольц допустил снятие санкций с России только по согласованию с Украиной

Канцлер отметил, что только Украина может ввести переговоры с Россией по мирному соглашению. В Госдепе ранее допускали, что смягчение санкций войдет в мирный договор Москвы и Киева
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Санкции против России могут быть отменены только после согласования с Украиной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Stern.

«Мы сможем и собираемся отменять наши санкции только по согласованию с Украиной. Думаю, в Кремле многие этого еще не осознали. Для России это имеет разрушительные последствия», — сказал он (цитата по Focus).

Канцлер добавил, что только Украина может вести переговоры с Россией по мирному соглашению и «никто другой». «Не должно быть так, чтобы другие принимали решение за Украину или об Украине», — заявил Шольц.

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Ранее в Вашингтоне также связывали отмену санкций с решением Киева. Если Украина решит, что это приведет к концу боевых действий, «если для этого нужно будет снять санкции — то конечно», говорил глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Замгоссекретаря Хосе Фернандес отмечал, что смягчение ограничений против России может быть включено в российско-украинское мирное соглашение, и они вводятся «с пониманием, что, если необходимо, они могут быть сняты».

Другие официальные лица США и Европы, в частности главы МИД Германии и Британии, называли условиями снятия санкций прекращение огня и вывод войск с территории Украины.

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В конце марта заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх, который участвовал в разработке санкций, заявил, что Вашингтон даже близко не подошел к снятию ограничений. Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс указывала, что отменить ограничения, наложенные на российских бизнесменов, будет крайне сложно.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что санкции не являются фатальными трудностями для страны, их нельзя сравнить со «страшными испытаниями в XX веке». При этом он заметил, что сложности есть и их придется преодолевать.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Юлия Выродова Юлия Выродова
Олаф Шольц Германия санкции Украина Россия отмена санкций
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