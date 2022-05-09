Шольц заявил, что Россия вынудила Германию поставлять оружие Украине

Германия помогает Украине, поскольку президент России Путин «поставил под угрозу мир в Европе», подчеркнул немецкий канцлер Шольц

Олаф Шольц (Фото: Markus Schreiber / AP)

Россия не оставляет Германии иного выбора, как поставлять оружие Украине. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов, передает Münchner Merkur.

«[Президент России Владимир]Путин не оставляет нам другого выбора», — сказал он. По словам Шольца, российский лидер поставил под угрозу мир в Европе, и поэтому Берлин помогает Киеву.

Канцлер Германии подчеркнул, что Путин нарушил принцип нерушимости границ в Европе «для своего реваншистского проекта создания Российской империи». Если бы Берлин принял это, то еще больше бы укрепил Москву, заключил Шольц.

Накануне канцлер Германии заверил, что страна не будет принимать никаких решений, при которых НАТО будет принимать участие в конфликте на Украине.

В конце апреля нижняя палата парламента Германии большинством голосов поддержала документ с призывом к правительству поставить тяжелые вооружения Украине.

Однако Шольц счел, что Берлину не следует предпринимать поспешных решений об отправке Украине тяжелого вооружения. Он отметил, что Германия не станет поставлять Киеву боевые танки западного производства, пока это не сделают США и союзники.

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Лидер оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц критиковал Шольца в «трусости» в связи с его осторожной позицией по военной помощи в адрес Украины.

Также политику канцлера по данному вопросу критиковал посол Украины Андрей Мельник. Так, он счел, что Германия слишком поздно приняла решение о передаче Киеву зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

К концу апреля Германия поставила Украине 2,5 тыс. зенитных ракет, 900 противотанковых гранатометов с боекомплектом из 3 тыс. снарядов, 100 пулеметов и 15 бункерных пусковых установок с 50 реактивными снарядами, 100 тыс. ручных гранат, 2 тыс. мин и более 16 млн патронов.

Россия неоднократно предупреждала западные страны, что конвои с подобными грузами на территории Украины станут законными целями для российских военных.

Выступая на параде Победы 9 мая Путин назвал операцию на Украине единственной возможностью упредить агрессию против собственной территории и напомнил, что Москва предлагала Вашингтону и НАТО договориться о гарантиях безопасности.