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Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
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Турция пообещала купить еще партию С-400 при отказе США продавать Patriot
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может рассмотреть покупку других противоракетных систем. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил получение первой партии С-400 до июля этого года
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Турция может приобрести вторую партию российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, если США откажется продавать Анкаре свои противоракетные комплексы Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

«Если США не хотят продавать Patriot, завтра мы можем купить вторую партию С-400, а также и другие системы ПРО», — сказал Чавушоглу. Анкара также будет искать альтернативу американским истребителям F-35, если США не возобновят их поставки в Турцию.

Россия и Турция заключили соглашение по поставкам четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд в декабре 2017 года. Сделка предусматривает передачу турецкой стороне технологий, благодаря которым Анкара сможет создать собственные противоракетные комплексы. Изначально поставки были запланированы на июль текущего года, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что они могут быть ускорены.

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Эрдоган допустил получение Турцией С-400 до июля

На протяжении двух лет США пытались убедить Турцию отказаться от С-400 в пользу своих комплексов Patriot, в конце 2018 года Госдепартамент одобрил продажу этих систем Анкаре. Однако в феврале СМИ узнали, что Вашингтон не продаст турецким властям Patriot, если они не разорвут сделку с Россией по С-400.

Вице-президент США Майк Пенс также поставил Турцию перед выбором: или страна сохраняет участие в НАТО, или приобретает российские ЗРК. «У некоторых стран НАТО есть комплексы С-300. Наличие каких-либо систем ПВО не противоречит членству НАТО», — ответил Пенсу 10 апреля Чавушоглу.

Эрдоган отказался отменить поставки С-400, заявив, что покупка этих ЗРК выгоднее для Анкары, чем приобретение американских комплексов. После этого Пентагон приостановил поставки истребителей F-35 в Турцию. В оборонном ведомстве США выразили уверенность, что Вашингтону в скором времени удастся убедить Турцию отказаться от С-400 в пользу Patriot. Эрдоган также допускал, что Турция в будущем может закупить у России новейшие ЗРК С-500.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Турция, ЗРК С-400, F-35, Patriot
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