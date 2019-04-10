Турция пообещала купить еще партию С-400 при отказе США продавать Patriot

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может рассмотреть покупку других противоракетных систем. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил получение первой партии С-400 до июля этого года

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Турция может приобрести вторую партию российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, если США откажется продавать Анкаре свои противоракетные комплексы Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

«Если США не хотят продавать Patriot, завтра мы можем купить вторую партию С-400, а также и другие системы ПРО», — сказал Чавушоглу. Анкара также будет искать альтернативу американским истребителям F-35, если США не возобновят их поставки в Турцию.

Россия и Турция заключили соглашение по поставкам четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд в декабре 2017 года. Сделка предусматривает передачу турецкой стороне технологий, благодаря которым Анкара сможет создать собственные противоракетные комплексы. Изначально поставки были запланированы на июль текущего года, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что они могут быть ускорены.

На протяжении двух лет США пытались убедить Турцию отказаться от С-400 в пользу своих комплексов Patriot, в конце 2018 года Госдепартамент одобрил продажу этих систем Анкаре. Однако в феврале СМИ узнали, что Вашингтон не продаст турецким властям Patriot, если они не разорвут сделку с Россией по С-400.